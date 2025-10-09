BLACKPINK巴黎時裝周齊炒車　Rosé Jennie似情趣內衣+Jisoo變荷官

韓國天團BLACKPINK四位成員Jisoo、Jennie、Rosé及Lisa，近日分別現身巴黎時裝周，本應是各大品牌爭妍鬥麗的戰場，豈料四位的造型竟被狠批是史詩級「時裝災難」，更被網民恥笑完美演繹了「經濟不景氣」的主題。

身為Dior全球品牌大使的Jisoo，原本在IG貼了一個穿著品牌淺綠色Tube Dress的造型，獲大讚充滿氣質；但到了時裝Show時，她卻以白恤衫外搭灰色格仔馬甲，配上黑色短褲示人，頸上一個巨型白色蝴蝶結尤其搶眼。然而，這個造型非但沒有仙氣，反而被網民狠批似侍應、桌球手，更抵死地形容她是「剛從賭場下班的荷官」、「性感荷官在線發牌」，完全要靠其美貌硬撐。

Jisoo，原本在IG貼了一個穿著品牌淺綠色Tube Dress的造型，獲大讚充滿氣質。（IG圖片）

（IG圖片）

（IG圖片）

至於Chanel代言人Jennie和YSL代言人Rosé，今次巧合地齊齊變「睡衣風」，堪稱「剛睡醒就被拉去時裝周」的孖公仔。Jennie一身薄荷綠喱士吊帶背心配蕾絲裙，加上過長的瀏海，被網民嘲笑是「冇錢剪頭髮、著睡衣被趕出門的破產千金」，加上其厭世表情，更有人形容她似失戀後去酒局狂飲，凌晨爛醉一仆一碌回家的醉娃。而Rosé的淺藍色喱士吊帶連身褲，亦被指似足「情趣內衣」，加上一臉倦容、雙目無神，完全沒有平時的星味；網民毫不留情地表示，兩人造型「慘到不能再慘」。

（IG圖片）

（IG圖片）

（IG圖片）

（IG圖片）

至於Louis Vuitton代言人Lisa，其粉紫色針織衫配粉色短褲的造型，雖然災情相對較輕，但仍被網民批評似「阿嫲舊衣櫃裡東拼西湊的天真孫女」，身上的顏色太多，令人眼花繚亂，且其熱褲更有幾分似尿布。

（IG圖片）