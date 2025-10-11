26歲A0姜濤渴望組織自己家庭　突然自爆有「老婆」：係出面！

現年26歲的當紅男子組合MIRROR成員姜濤，接受貿發局主席馬時亨的《馬時亨．獅子山精神》節目訪問，他亦是本輯節目最年輕的嘉賓。初次見面，姜濤在拍攝前特地親自選購見面禮，好有儀式感，令馬時亨感驚喜，大讚姜濤是偶像級天王。

姜濤作為近年最具代表性的香港偶像，要面對「Haters」的攻擊，他早期出道經驗尚淺，面對排山倒海的批評，曾嘗試以正面回應反擊；但其後意識到，這些「Haters」多數只是把他當作發洩日常情緒的出口。他表示，自己仍在學習如何應對這些負面批評，並吸收對自己有幫助的意見，持續成長。

提到MIRROR，姜濤直言成員年輕時都會有「拗撬」，但走到七周年，十二位成員的共同歷練已令大家成熟不少。他又表示：「我哋一直都磨合緊，但係而家有咩都會直接講，互相包容大家嘅缺點。」其後，當馬時亨問到會否考慮於啟德體育園舉行演唱會時，姜濤回應：「一個人係咁大嘅場開Show壓力好大，但係同MIRROR一齊就應該冇問題」。

姜濤亦在節目中分享一個印象較深的粉絲故事：他的一位婆婆粉絲在另一半離世後，無兒無女、亦無親人，於是把姜濤當作「孫仔」般看待。他表示：「如果自己嘅存在，可以俾呢啲孤獨嘅人有個依靠，真係我冇諗過嘅事。」並對粉絲一直以來的支持表達感謝。

最後，面對馬時亨問他之後會否結婚，姜濤即刻回應：「我老婆係出面！」隨即解釋自己近年買了車，現時就像有女朋友一樣：「間唔中都會想去望吓佢，我諗之後有女朋友都係咁嘅感覺。」姜濤初出道時自爆未拍過拖，至今感情生活仍是一片空白，難怪令馬時亨先即場嚇一跳，繼而大笑。姜濤其後補充，未來也希望擁有自己的家庭，並表示十分敬佩馬時亨維繫逾四十年的婚姻。

