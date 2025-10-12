風林火山丨林俊賢演鬼叔觀後有感而發　疑用AI非原聲：把聲好似我

由麥浚龍（Juno）編劇、導演及監製的《風林火山》稱耗資4億拍攝，歷時8年終於上映，旋即成為年度話題之作。電影除有鑽石陣容的金城武、劉青雲、梁家輝、古天樂及高圓圓之外，就連配角及客串的演員都來頭不少，久未在大銀幕亮相的林俊賢，此次飾演橋言集團護法鬼叔，憑藉其豐富的江湖歷練為家族出謀劃策，演活陽奉陰違、亦正亦邪的人物設定，為劇情留下懸念。近日林俊賢接受表妹馮鎵瀠（Naomi）的網上頻道訪問，大讚Juno是好導演，戲中他的聲音被質疑非原聲，他受訪時亦親自解謎。

林俊賢喺《風林火山》飾演鬼叔。（劇照）

鬼叔角色亦正亦邪。（劇照）

林俊賢指接這部戲時Juno已親自解釋過一次，他說：「我要讚一讚Juno導演，佢咁年輕對人物構造非常之深。以我嘅理解，佢（鬼叔）係一個警察嘅高官，有一日去咗做一個橋言集團嘅總管，警察同嗰個集團嘅兩面，即係黑白兩道都有佢嘅份量喺度，介乎好人與壞人之間，會做好嘅嘢，亦都好心狠手辣，即係佢做事方式，佢係咁就理就咁處理。」

《風林山火》成年度話題之作。（劇照）

林俊賢讚Juno係好導演。（麥浚龍ig）

林俊賢透露日前親身到戲院觀看電影，對於6小時電影剪輯後只餘2小時12分鐘，他感到可惜：「有一樣嘢我真係想講，呢部《風林火山》佢本應係拍幾集，所以拍時已覺得好有詩意，一定要慢慢睇。我唔知點解最終會剪咁多，剪成濃縮剩兩個鐘頭。導演本身意願，定係制度上咩嘢，（香港叫不可抗力），咁或者要遷就好多電影院定咩啦，呢樣我唔知，所以我希望六個鐘頭版本分開三集嚟睇係好好睇，因為可以瞻前顧後，啟承傳合完全無冷場，拍嘅時候已好開心，感受到啲嘢又靚，衫又靚，人又靚，個個演技都嘩，你拍時好開心好興奮。」

林俊賢話六小時版本係冇冷場。（ig@naomifky）

對於有網民質疑他的廣東話非原聲，林俊賢指對白有改動過，並說：「我拍時係我原聲，即係叫做現場錄音，前兩日睇過部戲，有啲對白係改咗，但把聲又好似我嘅，應該有一部份係我嘅原聲，有一部份應該...應該咋吓，我唔知應該就係用AI或配音去重塑。原聲係我嚟，國語就肯定唔係我，自己國語好渣，講嘢溝通就得，但對鏡頭緊張講唔正。」現長居內地的林俊賢亦希望有機會回港拍劇見老朋友。

網民問係咪配音？（ig@naomifky）

前兩日睇過部戲。（ig@naomifky）

林俊賢透露疑用AI：「把聲又好似我嘅」。（ig@naomifky）

