黎振燁參演政府抗戰劇疑復出　醜聞後轉做保安曾言未放棄演員夢

黎振燁參加《2016年度香港先生選舉》奪冠入行，更有「翻版古天樂」之稱，他外型高大又黑實，原本上位指日可待，不過2020年他因與朱智賢發生「車廂食蛋糕」事件，使他被無綫雪藏，至去年終於完約，回復自由身。

黎振燁是最後一屆香港先生，當年有「翻版古天樂」之稱，外型討好。他說自己參選並不是抱著什麼競技心態，只是想找條可以做演員的路。（資料圖片）

黎振燁在《愛．回家之開心速遞》飾演迷戀「大小姐」龍力蓮的癡漢Jacky，雖然最終不敵送水輝，但角色搞笑，都算幾入屋。（劇照）

黎振燁原本正排隊等上位，卻因「蛋糕事件」而消失幕前五年，更曾足不出戶8個月，幸好太太對他不離不棄。（資料圖片/麥超億攝）

去年他接受《01娛樂》獨家專訪時透露對演藝工作仍然有火，除了保持健美體態外，他不怕從幕後由低做起，他表示想為了孩子而重新站起來：「我相信每個人無論咩情況、咩狀態，你依家經歷緊乜嘢都好，其實或多或少都想創造自己嘅一個奇蹟出嚟，我都真係人海茫茫其中一個，但係我好努力，希望真係有機會可以同大家、同我屋企人，同我小朋友去分享我人生嘅奇蹟。」黎振燁指太太從頭到尾都支持他做演員，甚至會與他對劇本、討論角色，又保證有機會的話一定會花最多心機鑽研角色。

雖然冇做幕前工作，但黎振燁仍Keep住做運動、過規律生活，身型更勝當年。（受訪者提供）

黎振燁希望仍然可繼續做演員，他嘗試過學幕後工作，亦有睇書、跟影視圈朋友討論等等，希望將來找到個更合適的渠道去增值自己。此外，他亦有試著寫劇本，（麥超億攝）

黎振燁希望能證明給兒子知道，即使有犯過錯，而重新站起來亦確實很難，但他不想做縮頭烏龜，會勇敢面對和振作。（受訪者提供）

可惜這幾年遭逢影視寒冬，新演員愈來愈多，開拍的劇集電影卻愈來愈少，形成「僧多粥少」情況，黎振燁放聲氣想復出後也苦無機會。至大約五個月前，有網民在啟德體育園睇五月天演唱會時「野生捕獲」他，原來他隨楊證樺做保安工作，獲網民激讚「好高！好帥！好nice！」似乎他已疊埋心水轉行，放低對演藝的夢想。

有網民在啟德體育園睇五月天演唱會時「野生捕獲」黎振燁，原來他隨楊證樺做保安工作，獲網民激讚「好高！好帥！好nice！」似乎他已疊埋心水轉行，放低對演藝的夢想。（網上圖片）

不過近日黎振燁終於有新作推出，參演香港電台及政府新聞處聯合製作的抗戰勝利80周年微短劇《抗戰》！雖然這套「抗日神劇」的主角是楊天宇、吳澤烽與林沚羿為主角，但官方劇照中也頗常見到黎振燁身影，他身穿民初服裝，有揸槍鏡頭，很有可能飾演游擊隊成員，但角色詳情要待10月17日開播才知道。自2021年的《食腦喪B》後，相隔4年黎振燁終於再有新作面世，疑為正式復出的頭炮！

近日黎振燁終於有新作推出，參演香港電台及政府新聞處聯合製作的抗戰勝利80周年微短劇《抗戰》！（香港電台）

雖然這套「抗日神劇」的主角是楊天宇、吳澤烽與林沚羿為主角，但官方劇照中也頗常見到黎振燁（右二）身影。（香港電台）

他身穿民初服裝，有揸槍鏡頭，很有可能飾演游擊隊成員。（香港電台）

根據官網資料，《抗戰》故事大綱如下：「以香港淪陷為背景，原本打算舉家逃離香港的魚片（吳澤烽飾），因與失聯的堂兄魚毛（楊天宇飾）重遇而跟隨對方加入游擊隊。眼見村民被日軍殘害，魚片逐漸萌生愛國之心。一次行動中，魚毛選擇犧牲自己來成就大義……」（香港電台）