絕命法官｜黃智雯客串演張家輝老婆　出場15秒觀眾狂嗌唔夠喉加戲

電視劇《絕命法官》（陸劇名為《芻狗之血》），昨晚（13/10）於ViuTV正式首播。演員陣容強大，由影帝張家輝、胡杏兒、內地演員曾舜晞領銜主演，劇中還有鮑起靜、張兆輝、謝天華、許紹雄、張國強等一眾老戲骨。昨晚播映第一集已大派驚喜，皆因從未現身宣傳的黃智雯（Mandy）竟客串飾演張家輝老婆「舒嵐」。雖然黃智雯出場只有短短15秒，但足以令觀眾眼前一亮！

黃智雯（Mandy）客串飾演張家輝老婆「舒嵐」。（ViuTV電視截圖）

《絕命法官》講述張家輝飾演的「秦譽」依法判處黑幫頭目韓奎龍（林嘉華飾）入獄後，其長子韓剛（陳俊安飾）報復式強姦了黃智雯。黃智雯不堪受辱，以及不願影響秦譽的事業，選擇隱瞞真相並服用安眠藥自殺。

黃智雯在《絕命法官》突襲亮相。（ViuTV電視截圖）

由於黃智雯未曾現身出席過宣傳活動，可能客串身分，在《絕命法官》中戲分較少，然而其突襲亮相，亦帶畀觀眾新鮮感。不少觀眾看完第一集認為黃智雯戲分太少，睇完未夠喉不過癮，慨嘆可惜，紛紛留言要求加戲。

黃智雯加盟「凱藝娛樂」成為朱茵和蔡少芬師妹。

黃智雯於是2023年宣布離開效力16年的娘家無綫電視台後，加盟「凱藝娛樂」成為朱茵和蔡少芬師妹。她開拓事業新方向，與甄子丹合作客串電影《誤判》，並主演舞台劇《薄伽梵歌》。黃智雯發展演藝事業之餘，她也積極經營社交媒體，YouTube頻道擁有逾2.6萬訂閱。同時黃智雯熱心公益，她曾拍片陪伴身障人士遊迪士尼，利用個人知名度幫助弱勢人士。多才多藝又心地善良的黃智雯，相信粉絲均十分期待她未來演藝發展！