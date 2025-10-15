翁靜晶為已故丈夫出頭　爆成龍曾志偉令劉家良「好鬱好鬱」

現年71歲的資深武師「火星」蔣榮法日前接受《香港01》專訪時，公開批評成龍，揭露當年為其擔任武術指導期間所受的屈辱，在影圈掀起波瀾。繼火星控訴拍戲時受傷兼被嘲諷後，已故一代武術宗師、著名導演劉家良的太太翁靜晶昨晚（14日）在其YouTube直播節目又再爆料，指劉家良本來是《醉拳II》唯一導演，最終卻因為一場戲，導演多了成龍的名字！

火星憶述當年拍攝《醉拳II》期間，因威也斷裂而跌落，成龍不但沒有關心，反而嘲笑他「似隻龜冇反應」。火星忍痛重拍，最終完成了21個Take才收貨。然而，翌日他因腰部劇痛求醫，證實須立即開刀，並要休養三年。而《醉拳II》正是由劉家良負責執導，翁靜晶覺得火星的言論正好「焫到」劉師傅，作為妻子亦要爆內幕，還大賣關子說：「我有少少一路冇講，曾志偉我今日唔講你住，留番第二日」。

翁靜晶表示，戲中一場劉家良手持長棍在火車底與成龍打鬥的戲份是關鍵。當時所有人都認為火車底空間狹窄，揮舞長棍幾乎「不可行」，但劉師傅堅持「我做到」。結果該場打鬥戲拍得「非常出色」，被劉家良本人視為經典之作，認為絕對具備奪獎潛力。這場經典打鬥戲完成後，電影的導演名單突然「多咗個導演」，成龍的名字被加上，令劉家良由唯一的導演變成雙導演。翁靜晶說：「我唔知佢拍咗啲乜嘢啦，佢都有拍過嘢嘅，但唔係乜嘢咁經典，經典嘅係劉師傅拍！咁見到嘞，即係攞彩就有囉！」

翁靜晶續指，劉師傅當年拍攝《醉拳II》過程非常不快，除了人工被「左扣右扣」，而很多不開心都與曾志偉有關。但她強調「人不犯我，我不犯人」，現階段不會透露詳情，除非將來有人再提及並與劉師傅有關，她才會再爆料。

翁靜晶透露劉師傅拍完《醉拳II》後身體變差，正是因為「好鬱好鬱」。當初這部戲是由劉師傅親自跟嘉禾電影公司洽談，目的是為武師公會籌錢購買九龍灣會址，她說：「當時攞咗呢筆錢，好似一千萬，班人嘴臉即刻變晒，所有嘢變晒，佢哋將劉師傅喺銀行戶口名剔晒出嚟，佢哋攞晒控制權，呢個一匹布咁長，劉師傅武家出身，咩都唔會講，我哋呢啲女人仔冇乜見過世面，行出嚟唔應該講說話，例如（劉師傅）出殯當日得罪方逸華，又話佢拍咁多戲花紅唔俾佢，但記得當日曾俊華拍手話我好嘢。」

