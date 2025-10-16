東張西望｜「牛下女王」阿Mi認吸毒　唔認提供性服務：有人搞先奇

《東張西望》一連4日播出「牛下女王」阿Mi的故事，昨日（15日）講到節目組派出男同事進入她家，了解她的人生。但是阿Mi的人生愈走愈歪，後來更沉淪毒海，原來都是因為一個「男人」，就是她的前男友：「佢滾大出面條女個肚，趕我同個女走。」阿Mi與前男友分開後被家人趕走，連家都不讓她回，家人更報警迫她去青山醫院：「出出入入精神病院，畀佢哋起碼虐待咗十次或以上，所以先返唔到工。」

《東張西望》一連4日播出「牛下女王」阿Mi的故事。(節目截圖)

阿Mi的人生愈走愈歪，後來更沉淪毒海。(節目截圖)

複雜的家庭關係令阿Mi人生走向萬劫不復，今日（16日）一集中在節目組與阿Mi的詳談中，阿Mi承認有吸毒，亦有承認在屋邨樓下找「生意」。阿Mi更指曾經有一個18歲的年青人找她，更在袋裡拿出一個避孕套，她就想：「死𡃁仔，18歲帶個避孕套出街。」結果18歲年青人最後真的有與她進行性交易，被問到收年青人多少錢時，阿Mi表示那時候很便宜：「嗰時海鮮價㗎喎，有啲$500，有啲$300，咁上下啦。」她更指當時要吸毒，所以跟隨當時毒品價格而定。

複雜的家庭關係令阿Mi人生走向萬劫不復。(節目截圖)

「東張女神」俞可程馬上表明身份訪問阿Mi，問她是否有困難及需要幫助，她立即拒絕：「邊位啊？你哋做咩？做乜事啊？」阿Mi被問到有否向人借錢時，她即表示：「好耐啦！冇好耐啦！」而於有否提供性服務時，阿Mi則表示：「我唔需要同你交代。」而有否吸毒時，她則承認「以前有」：「依家冇啦。」

「東張女神」俞可程馬上表明身份訪問阿Mi，問她是否有困難及需要幫助。(節目截圖)

阿Mi一邊走一邊拒絕俞可程的訪問，更到管理處表示被騷擾。擾攘一輪後阿Mi又表示有說話想在鏡頭面前說：「因為頭先呢位先生同小姐訪問我，問我有冇提供性服務，我只不過想講一句嘢，我咁嘅樣有鬼睇咩。有人搞先奇啦，畀鬼壓嘅啫。」

阿Mi一邊走一邊拒絕俞可程的訪問。(節目截圖)