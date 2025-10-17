金式森林劇情6-10集｜郭晉安設局懲治惡毒子女、陳曉華登權力頂峰

TVB《金式森林》第6-10集劇情劇透，由林志華作為監製，麥世龍、鄭成武為編審，由郭晉安、羅子溢、陳曉華、龔慈恩、何廣沛、陳浚霆、羅天宇、何依婷、陳星妤、郭柏妍、羅蘭等人領銜主演的一套以家族鬥爭為題材的電視劇。金式森林幾時播?自2025年10月13日起，逢星期一至五晚上9點30分播映。本文將會介紹這部劇的每集劇情劇透及演員介紹。



獨家！Agoda全球酒店無門檻5%優惠 ✈️任何酒店+金額都得！👉即拎優惠！

立即預訂 Disney+ 年費計劃！盡情煲劇、睇劇！10個月價錢睇足一年

《金式森林》第6-10分集劇情

《金式森林》第六集 (10/20)

仰天（郭晉安飾）與煥秋（龔慈恩飾）一段塵封的過往戀情意外曝光，掀起波瀾。為了不讓誤會加深，煥秋隨即親自向林澄（陳曉華飾）詳盡解釋整件事的來龍去脈，兩人坦誠溝通後，終於成功化解了林澄心中的芥蒂。

另一邊廂，學勤（陳浚霆飾）主動拜訪林澄的父親林達權示好，卻意外揭露達權對婚事毫不知情。達權對此勃然大怒，立刻氣沖沖地趕到方家，對這門親事表達了極其強烈的反對立場。雖然面臨家庭阻力，超群（羅蘭飾）縱最終還是勉強點頭應允了這門婚事，但其開出的條件是，林澄必須簽署一份內容極為嚴苛的婚前協議書。協議清楚訂明，她本人以及她日後所生的子女，將永遠不能繼承方家任何形式的財產與資產。

面對家族提出的苛刻要求，仰天表面上看似漠不關心，未有表態，但實際上他已另有盤算。他私下聘請了能力卓越的專家高深（羅子溢飾），秘密籌備成立家族辦公室，以此作為在家族內部制衡其他成員權力的一步重要棋子。高深一上任，便立即展現其強硬手腕，對於處處刁難他的善荃（何依婷飾）等人毫不客氣，更直接暗示將會啟動程序，深入徹查由善荃主管的家族慈善基金會的所有帳目。

長子方學禮（圖左）惹上麻煩。（官方圖片）

《金式森林》第七集 (10/21)

高深對善荃主導的家族慈善基金的調查工作正式展開，很快便發現善荃與一間兒童之家之間可能存在著利益輸送。此事曝光後，善荃隨即以辭去基金會所有職務作要脅，意圖逼使仰天終止調查。家族其他成員亦紛紛加入施壓，形成群起圍攻仰天的局面。

與此同時，仰天指派學禮（何廣沛飾）與學勤兩兄弟負責接待來自澳門的富商女強人Rebecca。然而，Rebecca對他們兄弟二人提出的設計方案及款待安排都感到大失所望。正當合作陷入僵局之際，Rebecca卻在一次偶然的機會下，對林澄的設計才華大加讚賞，為林澄的事業帶來了意外的轉機。

就在婚禮舉行前夕，達權突然接到一通追討債務的電話，源頭竟是他仍在獄中服刑的兒子林耀。儘管出現了這個小插曲，仰天與林澄的婚禮最終仍順利舉行。然而，婚後的生活並不平靜。當林澄專心投入設計工作時，善荃竟故意將咖啡潑灑在其珍貴的手稿上，公然對林澄的事業進行惡意破壞，為她設下重重障礙。

高深（圖左）在背後搞鬼。（官方圖片）

《金式森林》第八集 (10/22)

芷君（江嘉敏飾）在街頭與一位網絡紅人KOL發生公開衝突，負責處理事件的高深對她也毫不客氣。然而，高深這種強硬果斷的作風，非但沒有嚇退芷君，反而意外地激發了她對高深這個人的濃厚興趣。

另一方面，林澄為了與新加坡李夫人的重要合作項目，不眠不休地通宵趕工。豈料簡報會當天，嘉欣（陳星妤飾）竟暗中在給林澄的咖啡裡混入安眠藥，導致林澄因昏睡而失場。學勤本想趁機奪取功勞，但仰天憑藉著對妻子設計理念的深刻理解，親自上陣解說，其精彩的闡述最終成功打動了李夫人。事後，心思縝密的高深開始懷疑林澄的突然缺席，可能與嘉欣有關。

方家內部鬥爭未平，林澄的娘家又起風波。她震驚地得知兄長林耀竟欠下天文數字的賭債，導致父親達權被債主上門威逼。學禮與有為知悉此事後，隨即開始秘密策劃，企圖利用林耀這件不光彩的醜聞，作為打擊林澄的最新武器。

林澄（圖左）成功說服眾人，並繼續調查假珠寶事件。（官方圖片）

《金式森林》第九集 (10/23)

學禮與有為的陰謀進一步升級，他們合謀以追討林耀賭債為名，實則計畫在公開場合向林澄潑灑紅油，企圖徹底摧毀她的名譽。事件果然鬧大，方家上下因此才震驚地得知，林澄竟然有一位正在服刑的兄長林耀。面對家族成員們的冷嘲熱諷與無情指責，林澄承受著巨大的精神壓力，心力交瘁之下，她寫信給仰天，提出需要重新審視兩人的婚姻關係。

然而，高深早已查明事件的真相。仰天在得知兒子、媳婦們竟設下如此惡毒的計謀後，對他們感到徹底心寒。他決心採取終極手段，召集全家，正式宣佈將把他名下所有個人資產注入一個全新的家族信託基金。更震撼的是，他指定自己、林澄與高深為基金的三位共同執行人。此舉不僅是為了徹底鞏固林澄在方家的地位，更是對所有心懷不軌的家人一次最嚴厲的懲罰與警告。

方仰天決定力排眾議，宣佈迎娶救命恩人林澄。（官方圖片）

《金式森林》第十集 (10/24)

家族信託基金正式投入運作，方家內部權力結構迎來巨變。高深作為執行人之一，立即行使其權力，斷然否決了學勤野心勃勃的AI投資項目。學勤心有不甘，隨即向超群哭訴告狀。為了逼使仰天讓步，超群竟採取絕食這種激烈手段。

與此同時，身在澳門處理公務的仰天，突然接到一通神秘電話，告知已找到當初撞傷他的司機石威的下落。仰天決定瞞着林澄，獨自秘密返回蓬陽。他發現一名神秘女子前往探望石威，但在跟蹤對方途中，卻因體力不支而暈倒街頭。更離奇的是，當石威準備向公安供出幕後主腦時，竟突然氣絕身亡。

另一邊廂，超群因絕食而體力不支暈倒送院。匆忙趕回香港的仰天，面對着病榻上的家人與一眾虎視眈眈的子女，雙方再次激烈對質。然而，仰天對設立信託基金的決定堅決不移，絲毫不肯妥協。他與眾子女的關係，也因此徹底降至冰點，家族內部裂痕已深不見底。

已故堂兄的妻子蔣煥秋（圖右）（官方圖片）

《金式森林》演員

郭晉安 飾 方仰天

方氏家族商業執掌人

郭晉安 飾 方仰天（官方圖片）

陳曉華 飾 林澄

幫助方仰天的新婚妻子

陳曉華 飾 林澄（官方圖片）

羅蘭 飾 方陸超群

方仰天母親

羅蘭 飾 方陸超群（官方圖片）

羅子溢 飾 高深

辦公室管理人

羅子溢 飾 高深（官方圖片）

龔慈恩 飾 蔣煥秋

方仰天已故堂兄的妻子，與方仰天曾是大學戀人

龔慈恩 飾 蔣煥秋（官方圖片）

何廣沛 飾 方學禮

方仰天長子

何廣沛 飾 方學禮（官方圖片）

陳浚霆 飾 方學勤

方仰天次子，曾對大哥落井下石

陳浚霆 飾 方學勤（官方圖片）

羅天宇 飾 方學賢

方仰天細仔

羅天宇 飾 方學賢（官方圖片）

何依婷 飾 鄺善荃

方學禮妻子，高深的前女友

何依婷 飾 鄺善荃（官方圖片）

陳星妤 飾 譚嘉欣

方學勤妻子

陳星妤 飾 譚嘉欣（官方圖片）

郭柏妍 飾 高靜

高深妹妹

郭柏妍 飾 高靜（官方圖片）

徐榮 飾 鄺偉樑

公司董事