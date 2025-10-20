絕命法官劇情6-10集｜張家輝魔化陷害胡杏兒、遭張兆輝出賣被圍剿

《絕命法官》第6-10集劇情劇透，由歐冠英作為編劇，蘇萬聰為執導，由張家輝、胡杏兒、曾舜晞、鮑起靜主演的一套以犯罪懸疑題材的電視劇。《絕命法官》於10月13日起，於ViuTV 99台播放，逢星期一至五晚上8時30分播放。本文將會介紹這部劇的每集劇情劇透及演員介紹。



《絕命法官》第6-10分集劇情

《絕命法官》第六集 (10/20)

戚長榮（謝天華 飾）終於查明，曹威爾卑劣地拿戚長榮的妻兒安危作為籌碼施加壓力，威逼他出手搶奪一批關鍵軍火，用以對抗韓幫。

另一方面，秦一唯（曾向鎮 飾）對於如何向心儀的余欣（伍詠詩 飾）表露愛意感到束手無策。情急之下，他一時衝動竟將母親遺留的珍貴項鍊贈予余欣，此舉不但未有拉近二人距離，反而令彼此關係陷入更複雜的局面。

此時，案情的關鍵人物馬山寶（周漢寧 飾）決定轉為污點證人，並聲稱將會指證撞傷韓剛（陳俊安 飾）的真正兇手。與此同時，案發現場的證物檢驗報告亦顯示，真兇確實另有其人。為了釐清事實真相，並避免兩大幫派爆發流血衝突，周洛雯（蔡思韵 飾）在秦譽的協助下，成功說服控方，答應以保釋馬山寶作為交換條件，讓他供出真兇的確實身份。秦譽為阻止馬山寶開口，先是尋求曹威爾出面，試圖勸服對方。眼見勸說無效，秦譽隨即暗中購買機票，計劃帶著兒子秦一唯秘密潛逃海外。然而，秦譽過於急切的舉動反而嚇怕了秦一唯，最終導致秦一唯離他而去。

由於馬山寶遲遲未作出不告密的承諾，愛子心切的秦譽為保護兒子，不惜徹底魔化。他竟然再度以匿名方式聯絡羅強（林敬剛 飾），捏造證據，企圖將撞傷韓剛的罪行完全嫁禍到馬山寶身上。諷刺的是，馬山寶此刻才終於向曹威爾坦承，自己根本無意向警方告密。可惜一切已經太遲，收到錯誤情報的韓烈，已立即動員人馬，對馬山寶展開了致命的追殺行動。

《絕命法官》第七集 (10/21)

當秦譽獲悉馬山寶其實早已承諾過會守口如瓶時，他對自己插贓嫁禍的行為感到無比懊悔，精神狀態幾近崩潰。為了掩飾自己曾企圖帶兒子秦一唯秘密逃跑的計劃，秦譽轉而向沈寧（鮑起靜 飾）撒謊，辯稱此前的舉動只是為了出手解決秦一唯與余欣之間的師生戀風波。沒想到，這個謊言卻引發了連鎖反應，沈寧信以為真並主動找到了余欣，竟在她身上意外發現了那條屬於舒嵐（黃智雯 飾）的項鍊。

另一方面，林繾（谷祖琳 飾）在前往祭拜時，偶然重遇了石志揚（朱栢康 飾）。兩人同為當年「木棚區火災」的倖存者，歷劫重生後再次碰面，彼此感慨萬千並互道珍重。之後，石志揚（石志揚）向唐萱（胡杏兒 飾）堅定地透露，他絕不會就此罷休，誓言將繼續深入追查當年那宗縱火慘案的全部真相。

與此同時，韓烈（曾舜晞 飾）開始對唐嘉（湯加文 飾）展開熱烈追求，並主動為兩人製造更多相處的機會。

然而，各方的關係同時陷入僵局。唐萱與周洛雯在爭執期間，周洛雯驚覺對方一直隱瞞著極為關鍵的證據。阮莎（韋羅莎 飾）因再也無法忍受曹威爾的諸多隱瞞與不坦誠，心灰意冷下決定與他正式分居。曹威爾亦拒絕再與秦譽有任何往來。至於承受著巨大壓力的秦一唯，精神狀態終於失控，他竟獨自潛入醫院試圖殺害韓剛，千鈞一髮之際被韓烈發現，秦一唯僥倖逃脫。就在這片混亂之中，一直昏迷不醒的韓剛竟奇蹟般地睜開了眼睛。

《絕命法官》第八集 (10/22)

秦一唯被迫接受余欣辭職離去，兩人之間複雜的情感，最終只能在壓抑的沉默中告終。

警方著手調查兩幫派的衝突，韓烈（曾舜晞 飾）起初誤將闖入病房的秦一唯當作是舊城幫人馬。然而，警方透過調閱醫院的閉路電視片段，很快便鎖定真兇竟是秦一唯。唐萱隨即以此事向秦譽施壓，要求他必須配合調查，使秦譽頓時一籌莫展。

另一邊，韓烈為追求唐嘉，不惜贈送名貴手錶，此事卻被唐萱揭發。唐萱為保護妹妹，堅拒她與黑社會扯上關係，於是私下約見韓烈並歸還手錶，沒想到這一幕卻被秦譽意外撞見。

秦譽自以為陷入絕境，卻反而心生一計。他先是穩住秦一唯的情緒，接著轉而向周洛雯故作坦白以再次博取其信任，然後便巧妙地扭曲事實，反向誣告唐萱收受韓烈賄賂，成功轉移了警方的調查焦點。

與此同時，曹威爾在搶劫軍火的行動中突生變數，雖然僥倖逃脫，卻已身負重傷，生死未卜。

《絕命法官》第九集 (10/23)

曹威爾在行動中身負重傷，他帶著那批剛搶奪到手的軍火，緊急尋求秦譽的庇護。秦譽立刻替他處理傷口並進行包紮，隨後將他秘密藏匿於自己家中。曹威爾接著策劃了一個惡毒的計劃，他假裝聯繫戚長榮準備交接軍火，實質上是佈置了致命陷阱，企圖引爆裝置將戚長榮當場炸死。秦譽主動提出要代替曹威爾前往交接地點。儘管曹威爾對秦譽充滿怨言，認為目前的困境全是由他一手造成，但念及當年秦譽對自己的恩情，最終還是將一把手槍交給他用作防身。

在同一時間，唐萱因軍火失竊案被警隊懷疑是內鬼。當她面對內部調查時，唐萱坦承自己的下屬郭華（駱振偉 飾）確實曾對馬山寶使用過暴力，但對於其他所有針對她的指控，她都一概堅決否認。負責調查的警司對她窮追猛打，不僅質疑她私自藏匿重要證據，更懷疑她暗中挑動幫派之間的鬥爭。然而，當調查人員追問到關鍵證物「霧化器」的具體來源時，唐萱為了保護提供證物的男友石志揚（朱栢康 飾），選擇了隱瞞真相，結果因此遭到即時停職，等候進一步調查。

按照計劃，秦譽獨自將裝載軍火的貨車駛至指定的交接地點，隨即迅速撤離現場。毫不知情的戚長榮與其手下剛一打開車廂，便立即觸發了預先埋設的爆炸裝置，強大威力將他們當場炸飛。秦譽返回家中後，發現曹威爾因傷勢嚴重而持續高燒不退，情況危急，他趕緊聯繫阮莎協助，將曹威爾秘密轉移以接受治療。然而，令人意外的是，戚長榮在爆炸中竟奇蹟般地生還，並隨即被趕到的警方拘捕。經歷了這接二連三的重大事件後，唐萱終於後知後覺，猛然意識到自己可能一直以來，都被那位她曾經無比敬重的秦譽所蒙騙。

《絕命法官》第十集 (10/24)

韓烈興奮地告知韓剛（陳俊安 飾），自己已替他復仇，然而韓剛卻清醒地指出，真正的兇手根本另有其人。另一邊廂，韓烈在成功掃蕩戚長榮（謝天華 飾）的地盤後，急於向父親韓奎龍（林嘉華 飾）邀功，未料換來的卻是韓奎龍一頓嚴厲斥責，令他倍感失落沮喪。

剛獲釋的戚長榮返回根據地，赫然發現地盤已遭韓幫洗劫。他盛怒之下，一面著手準備強力反擊，一面下令通緝曹威爾。此刻的曹威爾正藏身在隱蔽處，由一名黑市醫生替他進行緊急的取子彈手術。

秦譽在院長面試中，坦言自己曾因喪妻之痛而刻意迴避庭審，其回答雖獲面試官認可，他內心卻備受良心譴責。沈寧就秦一唯隱瞞母親項鍊一事加以追問，竟意外觸發了秦一唯極度劇烈的情緒波動。與此同時，盧維德（許紹雄 飾）正暗中利用媒體力量，大肆抹黑秦譽的聲譽。

韓烈請求唐嘉（湯加文 飾）代為聯繫唐萱，並告知她馬山寶並非真兇。正被停職的唐萱私下向石志揚深入分析她對秦譽罪行的種種懷疑，更冒險竊取秦家的家居垃圾，試圖進行DNA比對。秦譽很快察覺到唐萱的行動，意識到危機已經逼近。

經歷九死一生的曹威爾最終仍被戚長榮抓獲，並被直接押至韓烈面前。為了保護妻兒的性命，曹威爾被迫供出了秦譽父子。戚長榮更一語道破真相，指出他們所有人其實一直都被秦譽所利用。

到了最後關頭，唐萱主動找到周洛雯（蔡思韵 飾），坦承自己錯怪了馬山寶，並立誓必將真兇緝拿歸案。此刻的秦譽父子已陷入絕境，同時遭到黑白兩道的全面圍剿……

《絕命法官》演員人物關係圖

《絕命法官》演員

張家輝 飾 秦譽

胡杏兒 飾 唐萱

曾舜晞 飾 韓烈

張兆輝 飾 曹威爾

謝天華 飾 戚長榮