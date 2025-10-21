東張西望｜賣冷氣遇上神秘買家　罵戰後表示身在園區被虐打求救

《東張西望》不時都會報道不同類型的騙案，連詐騙園區間中都會報道。今日（21日）一集有事主「報東張」，表示在網絡上賣二手冷氣機，突然遇上神秘買家，還要無故挑起罵戰，雙方吵架半小時後，發現原來他是一個被拐騙賣去詐騙園區的男孩。

李小姐賣二手冷氣機時遇到神秘買家，因為平時的買家都很「爽手」，但這位買家卻要先加她的通訊軟件：「我就覺得有啲似騙案。」再加上她從對話中發現神秘買家並不是說廣東話：「佢係用書面語嘅，打字用繁體字，似台灣嗰啲。」因為怕被騙，所以李小姐一開始已經說明不會交換聯絡方法，但對方一直叫她加聯絡。李小姐向對方表示付了$500按金就加聯絡，但是對方突然罵了一句粗口，令李小姐不甘心，所以就長開了長達半小時的罵戰。

雙方罵了半小時後，對方突然向李小姐說了句「很高興認識你」，之後更把自己的身分證號碼予李小姐：「佢就畀咗佢嘅身分證號碼同埋佢個名我，仲有佢出世嘅地方。跟住就叫我聯絡佢屋企人幫忙報警，因為可能我哋鬧鬧吓到咗中段，佢覺得呃唔到人就不如求救啦。」對話中對方曾向李小姐透露自己只有15歲，而且有被園區的人虐打，日做17小時。

李小姐聯絡上對方的家人，但因為對方都怕被騙，所以對李小姐有戒心。而節目組與對方家人聯繫上後，向他講解他們的兒子應該身在詐騙園區，對方亦慢慢放下戒心。對方的媽媽表示15歲的兒子已經失蹤3個月，並且之前是說出去做「暑期工」，之後便消失得無影無蹤。

對方的表哥表示已經報過警了，警方調查後亦大約估計他被騙到老撾、緬甸或是柬埔寨這幾個地方。

