鍾嘉欣自嘲初入行似一隻牛　公司叫做乜就做：做到自己精神分裂

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-03-23 13:35

嘉欣同忠實Fans齊齊拍片。（YouTube）

鍾嘉欣近來積極拍片然後再放上自己的YouTube Channel，早前播出了第一集跟粉絲Queenie聚餐，圍繞話題都是結婚生子後離開了娛樂圈一段時間，原來還有很多粉絲一直在等待她，令嘉欣非常感動。來到第二集嘉欣與Queenie談到初入娛行時候只是一名工作機械，「公司叫我做乜我就做。」

有冇人記得嘉欣唱過《火柴天堂》呢首歌。（YouTube）

第二集開始時候，嘉欣很好奇，粉絲們會覺得鍾嘉欣有什麼事情千萬不要去做，Queenie思考了一會，要說的事情一定是當年嘉欣唱的《火柴天堂》，那時候拍攝的MV Queenie笑言：「我唔知你做緊咩事」，嘉欣直言當年才24歲，非常年輕：「我做緊啲咩呢？十年啦，太耐冇睇，當時拍MV我好鍾意，但個陣都唔知道自己做緊咩。」

以前返工嘉欣好勤力。（YouTube）

嘉欣續說以前的她是一個很聽話的人，很聽公司話的一名女生：「你叫我做乜我就會去做，我完全冇no呢一個字，我性格有少少似牛，做牛做馬我咪做，要做咪做，仲諗咩，有第二個選擇咩，做到自己攰到爆、病呀、精神分裂。」

嘉欣說到這突然感性起來，「逆境每一個人都會遇到，你有兩條分岔路，一條就係你覺得係嘅學習經驗，你就會好珍惜呢個過程，會能夠苦難中搵到喜與樂或者吸收到智慧，但如果當你揀咗負面嘅路，竟好容易走入一個受害狀態，一個我好慘我唔值得或者去責怪一個人嘅狀態，咁你就會陷入呢個旋渦，慢慢越來越負面，會錯過成長機會，有時好難會爬返上去。所以我會建議或鼓勵大家，兩條路點都要行，有啲事情要發生，你就畀佢發生。」

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