林盛斌為愛女發聲後惹抨擊　被指「最愛性侵犯女性」親回網民

林盛斌（阿Bob）的17歲大女兒林霏兒（Faye)，近日在社交平台公開透露遭受網民性騷擾，有網民就針對她的外型作出批評，在社交平台留言表示：「咁嘅樣都食得落，邊位仁兄咁樣為民除害，香港政府應該要頒個大紫荊勳章畀佢。」而為人父親的Bob就不值女兒被網上欺凌，撰長文為她發聲。

Bob發文：「有個律師朋友話畀我知，其實網上寫呢啲嘢，已經可能構成兩至三個違法嘅行為。Kenny，我相信我唔認識你，你亦都唔認識我，我唔知道你出呢個post嘅意圖係乜嘢，可能你係想蹭吓個熱度，蹭吓個流量？定係想侮辱吓我嘅屋企人，希望令到佢哋唔開心？如果係咁嘅話，好遺憾要同你講聲，你呢個唔係太有善意嘅企圖，應該好難成功。」林盛斌續言「己所不欲，勿施於人。」向該網民喊話：「你諗吓，如果我將你阿媽個樣post出嚟，然後寫返類似你寫嘅字，你嘅感覺係點呢？佢嘅感覺又會係點呢？又或者唔係你阿媽，係你嘅女朋友，或者好朋友，佢哋又會有咩感受呢？認真嘅，我真係好想你好好諗吓。我絕對唔係聖人，我都試過講錯嘢，亦都試過做錯事，我仍然努力學習去改進同改善中，慢慢去認知乜嘢係啱，乜嘢係唔啱，你呢個post嘅內容，確實，真係有啲唔係咁好。」他更批評該網民不敢用真樣作頭像照片。

有網民讚Bob回應盡見對女兒的愛護，是位好爸爸，但亦有人在留言批評指Bob平時都會有「口賤」行為及與女藝人過份親密，反指：「自己性騷擾人哋個女就得」網民貼出他早前在胡定欣婚照下的「記得每晚大戰300回合，然後生幾個❤️❤️❤️恭喜晒」指這個留言一樣不妥和冒犯。網民又貼出一些Bob過往在《獎門人》、《大師兄感謝祭》系列與女藝人玩遊戲的照片，包括與羅毓儀及梁敏巧夾多士、跌落地攬實女藝人等等，質疑她「抽水」，對於網民指她「以為你最愛性侵犯女性」，Bob親回：「我冇呀」

另外有網民甚至開Post「第一屆《threads 林盛斌Bob X事回顧》大賽」，接龍歷年來他的爭議或失言事件，Bob亦有親自回覆：「多謝你咁關注我🙏❤️」最後，對於Bob引述律師朋友說「其實網上寫呢啲嘢，已經可能構成兩至三個違法嘅行為。」有網民認為是「靠嚇」，叫他直接出律師信把事情鬧大，但Bob就表示：「唔需要啦🙏🏼多謝你」

