樂壇天后嫁人隱退住近億豪宅　人美心善無私教乳癌康復者做運動

彭羚 （Cass）與林海峰結婚後一直專注家庭，更於誕下二女後完全退出幕前。年前彭羚開設IG賬號，分享自己隱退後的生活，意外曝光其位於淺水灣市值近億的南山別墅豪宅，內部樓底極高，其中一個房間設有多部大型健身器材，令彭羚可以隨時練習熱愛的Gyrokinesis運動 ( 又稱禪柔運動) 。

黃偉文曾在IG公開自己與林海峰彭羚夫婦的合照。（Instagram/@concertyy）

彭羚一家住近億豪宅。（IG/@casslamb）

屋企有獨立健身室。（IG/@casslamb）

+ 6

彭羚已考獲禪柔運動的專業導師牌，有傳獲老公打本百萬圓健身教練夢，早前她在IG分享小班教學的影片，但當有網民留言問如何報名，彭羚卻未有回應。昨日（26日）彭羚再次分享教學相片，不過似乎是做義工，透露為支持一名醫生與醫院的物理治療同事合作的養生計劃，親自教授乳癌康復者做禪柔運動，最後收到一份手作的小禮物。

相片可見，彭羚脫掉鞋子，在台上運用長條布做出一些簡單的拉筋動作，又將腿慢慢地拉開，她以英文留言：「我和同學很高興能夠分享 GYROKINESIS 如何幫助恢復活動能力、力量、平衡和獨立性。 隨著身體擴大和呼吸，看到每個人臉上的笑容是無價的。過去3個月的週六早上度過了很好的一天，能透過課程讓大家聚集在一起，分享並傳授學到的東西。」她表示相片和影片是經過同意後發佈，並繼續為同路人打氣：「#用呼吸同身體溝通 #練練吓就會得 #儲儲下就會有 #乳癌康復者加油 #唔輕易但你並不孤單」。

彭羚曾小班教學。（IG@casslamb）

彭羚疑做義工。（IG@casslamb）

教一班乳癌康復者做禪柔運動。（IG@casslamb）

大家都除咗鞋。（IG@casslamb）

喺台上教運動。（IG@casslamb）

獲贈小禮物。（IG@casslamb）

大合照。（IG@casslamb）

獲贈小禮物。（IG@casslamb）

現年56歲的彭羚在90年代以《讓我跟你走》、《如夢如醒》等歌曲走紅，跟王菲、鄭秀文等並列為天后。當年林海峰對彭羚一見鍾情，經常在自己的電台節目播放彭羚的歌表達愛意。但一開始不被外界看好，認為彭羚的天后身份，與勵德邨公屋出身的林海峰有點距離。不過，彭羚未有理會世俗眼光，1998年與林海峰結婚，先後誕下2個囡囡林泳、林清後，彭羚為家庭犧牲歌唱事業，退隱專心相夫教女，甚少公開露面，只曾為好友黃偉文和黃耀明站台唱歌，但拒絕復出。

彭玲與Van新舊合照，彭羚曾是天后級歌手。（vanijerjer＠IG圖片)

結婚27年二人依然恩愛，林海峰更是出名的愛妻號，曾在Talk騷上提到彭羚在事業高峰期嫁給他：「別人是趁低吸納，我卻是高價入市」，又講過：「當年喺TVB嘅化妝間，第一眼見到佢就覺得係呢個人！我覺得自己嘅決定冇錯，因為有佢先有我，多謝你。」，令彭羚感動落淚。

白tee+淡妝嘅彭羚好有仙氣。(concertyy＠ig圖片)