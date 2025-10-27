《新聞女王2》隨時由內戰便成「對外戰爭」　佘詩曼最終會慘死？

《新聞女王2》作為今年無綫（TVB）重頭台慶劇，11月頭便會上映，乘著第一輯《新聞女王》的氣勢，原班人馬再加上新角色，一場新聞部內的爭鬥即將又再展開。

《新聞女王2》在香港取景拍攝的某場戲份，在網上遭到瘋傳。（微博圖片）

《新聞女王2》是《新聞女王》的續篇，該劇講述了以新聞直播為題材，故事設定在全香港最大的傳媒機構SNK-NEWS中，講述了佘詩曼飾演的女主播文慧心於多年之前憑報道賊王案聲名大噪，奠定了「新聞女王」地位的故事。就根據第一部的戲劇發展看，佘詩曼和黃宗澤估計將展開新一輪辦公室權力鬥爭，而李施嬅飾演的張家妍「黑化」後的發展也充滿著未知，馬國明扮演的梁景仁到底是忠心耿耿還是投機取巧也讓人期待不已取巧。

阿佘憑劇集《新聞女王》角色「Man姐」在頒獎典禮勇奪多個殊榮，成為三料視后。（資料圖片/陳順禎 攝）

第二輯的劇情核心，無疑將圍繞Man姐（文慧心）的「新王座」。坐上了總監之位，Man姐面對的不再是單純的「搶獨家」、「爭時段」，而是整個新聞部的營運壓力、廣告收益，以及來自更高層——方太（龔慈恩 飾）背後財團的政治角力。

Man姐依然霸氣。（預告截圖）

是忠是奸？（預告截圖）

方太角色左右大局。（預告截圖）

黃宗澤（Bosco）今次將會以新角色加入《新聞女王2》，他在第一輯的彩蛋中的驚現一幕，早已吊足觀眾胃口。Bosco的角色，絕非等閒之輩。他很可能就是對家新聞台的領軍人物，一個比George（馬國明）更難纏、比Man姐更具視野的「媒體大亨」。他代表的是「外部勢力」的全面入侵。如果說第一輯是SNK的「內戰」，那麼第二輯，將是Man姐領導的SNK，對抗以黃宗澤為首的「對外戰爭」。