許紹雄病危｜與龍嬿而情深33載　將繼子視如己出：佢自動叫我老竇

許紹雄和太太龍嬿而於1992年結婚，兩人婚後育有一女許惠菁（Charmaine）。許紹雄和太太龍嬿而由相識到拍拖至結婚有30多年，一直都十分恩愛。「愛妻號」許紹雄雖然在浪漫這方面略為欠缺，在一次訪問中，他更曾透露自己因工關係忘記了結婚紀念日，但太太卻不介意，只是笑笑說：「下年不要不記得啦！」而談到兩人關係，許紹雄也回應：「工作又好，婚姻又好，我覺得好多東西都是上天安排好，娶到她其實是我夠運。」



許紹雄、太太龍嬿而和女兒。（IG圖片）

許紹雄和太太龍嬿而，除了許惠菁（Charmaine）之外，其實兩人還有龍嬿而與前夫的一名兒子。許紹雄也視與已出，十分愛錫他。在早前許紹雄接受《香港01》專訪時，他就曾透露自己追求太太龍嬿而的經過，及對她的愛意。

許紹雄與龍嬿而情深33載。（網上圖片）

許紹雄說：「我嗰時識係朋友介紹。（一見鍾情？）又未至於一見鍾情，哈哈，係咁樣識嘅。（主動追，你太太後生好靚女！）係好靚嘅。鍾意嘅時候就去追㗎啦，個天安排咗係咁就係咁囉。（用咩殺手鐧去追？）冇喎，冇咩殺手鐧。（追咗幾耐？）幾耐呀？幾年囉。（追喎，唔係拍拖！）追好快㗎，唔記得啦。」

許紹雄坦言從來沒有想過要爭做主角。（葉志明攝）

許紹雄稱與太太結婚多年，互相遷就很重要，他也認為兩人由一出生素未謀面到認識，再到結婚走在一起，都是上天早已安排好。（IG@benz_hui）

《我愛九龍城》劇照

他續說：「嗰時去呃錢，好興去新加坡登台，總之有劇就可以去登台。（點追？死纏爛打？）又唔係，唔知呀⋯⋯佢唔夠運囉，哈哈哈！佢盲嘅。（太太當時有小朋友。）幾好㗎，而家我哋兩父子都好好傾，佢而家喺澳洲都成日打電話返嚟。（當初有冇隔膜？）冇㗎。佢個仔嗰時幾歲。（唔介意？）介乜意啫，你唔好鍾意人，鍾意人就介乜意啫。」他更反指記者思想守舊：「你唔好咁苦惱先得㗎，外國幾多人啲小朋友完全係領養。冇人叫佢，佢自動叫我做老竇嘅。」

許紹雄和女兒Charmaine一同飲茶。（YouTube@爆廠 MAD WORKERS）