許紹雄逝世｜分享人生格言竟然不怕被人搵笨　別怕吃虧反而有着數

人稱「Benz哥」的資深藝人許紹雄因癌症引發器官多重機能衰竭於今日 (28日) 凌晨安詳離世，終年76歲。許紹雄在圈中人緣極佳，他離世時亦有很多好友在醫院陪伴他。許紹雄做人有他自己的一套人生哲學，他年前接受《香港01》訪問時就大談他的待人處世之道。其實他除了有風趣幽默的一面，亦都有他做人的一些大道理，當中包括人生格言令他畢生受用。

許紹雄接受《香港01》訪問。(資料圖片)

許紹雄在訪問中被問到他在修讀藝員訓練班時可有一些老師的教誨令他特別記得？他表示有一句說話是他當時的班主任跟他說的，他到現在仍一直記住，也可算是他的人生格言。許紹雄說：「佢話搵笨搵笨，如果你笨就會有人搵你，如果你精就無人搵你，你聽過搵精未吖？係喎，又無聽過搵精喎，淨係搵笨。所以唔使驚，唔緊要架，你蝕底啲就有着數架。咁又真係我到依家都記得呢句說話喎。真係架，如果做嘢有幾個人要揀，咁你精既人哋就唔會搵你，你笨既人哋就會搵你，咁你咪有嘢做囉。意思就係唔緊要既，做人蝕底啲，抵諗啲，到頭來都係你着數架啫。」果然是充滿智慧的想法，他待人處世亦奉行這個人生格言，難怪他在圈中這麼吃得開，工作不斷。

