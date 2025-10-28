許紹雄逝世｜韓馬利揭與許惠菁上契故事　出世被梁舜燕肥姐爭住抱

人稱「Benz哥」的資深藝人許紹雄今日（28日）淩晨約2時30分，因癌症引發器官多重機能衰竭安詳離世，終年76歲。人緣極好的Benz哥與不少藝人之間都有不少故事，當中韓馬利（Mary）與老公杜燕早前就上到許紹雄與愛女許惠菁（Charmaine）的YouTube頻道《爆廠 MAD WORKERS》中揭與Charmaine上契故事。

韓馬利透露：「你剛出生沒多久，你媽媽就說，有位大師就說女兒呢，就要與一個一樣生肖的人結契給她，女兒就會很好了 這樣。我就說，哎！我就是那個生肖的呀，媽媽說好，那就契給你，我說好啊，要契給我啦。」韓馬利在上契當天，更聽從老人家指示去買一些新鮮的豬肚還是豬腸：「我那天一大早就去街市就買了，我還記得一拿起來，怎麼知道穿了底，整盤東西都掉在地上，我很記得這個。」韓馬利更大讚：「這個女兒真好 又不用我生、又不用我養、又不用我教、有一個這麼好的女兒給我，這是上天給我的禮物，所以這個是我的 sweetheart。」Charmaine更曝光百日宴當天的照片，見梁舜燕、肥姐沈殿霞和韓馬利一起抱住Charmaine，笑容滿面。

