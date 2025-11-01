馮淬帆驚傳離世｜楚原教做導演　台上講師徒情：𡃁仔，想做導演？

馮淬帆驚傳離世，享壽81歲。台灣今日凌晨（2025年11月1日）傳出馮淬帆離世的消息，台灣議員蔡淑君在社交平台post出貼文，指馮淬帆已經離世，多間傳媒亦有跟進報道。



周潤發與馮淬帆唱起《龍的心》主題曲，場面爆笑。（《精裝追女人》影片截圖）

資深香港演員馮淬帆近年早已移居台灣，生活趨於低調，享受半退休生活。雖年屆81歲，他對電影的熱情未減，近年仍有參與電影演出。今年馮淬帆突然傳出入院的消息，當時他在社交平台發文分享了需要依賴氧氣機生活的近照。

《第37屆香港電影金像獎》楚原導演獲頒「終身成就獎 」。當晚由徒弟馮淬帆負責頒獎。（資料圖片）

講起馮淬帆，香港市民都會想起他在笑片之中的身影，尤其是那個「收縮水」的形象更是不少70後，80後甚至是90後港人的集體回憶之一。不過，相比於「演員」，形容他為一位台前幕後皆能的「電影人」更為適合。事關他在1965年加盟麗的電視（亞視前身）後，就因參演電影《紅花俠盜》而與已故楚原叔認識，後更被提拔，學習導演的知識，成為他的徒弟。後來馮淬帆亦陸續導演、編導、監製過 《香港屋簷下》、《福星闖江湖》、《老友鬼上身》、《春暉》、《一劍天涯》、等多套影視作品。

吳耀漢（中）與洪金寶、馮淬帆、岑建勳、秦祥林（左起）為「五福星」系列的元祖成員。（《奇謀妙計五福星》電影截圖）

早年第37屆香港電影金像獎中，楚原叔獲頒終身成就獎，馮淬帆就受邀任頒獎嘉賓，親自將獎項頒予恩師楚原叔。當時他就講出當年受楚原叔提拔的經過。

馮淬帆：「喺麗的做演員，兼做配音演員，啱啱可以兩餐飯食。」他表示，有一日他收到電話，指楚原導演想搵他做演出《紅花俠盜》：「就係咁，楚原導演帶咗我入電影界。」他續說，大概拍了兩三套戲後，他自薦表示想做導演。當時楚原說：「𡃁仔，你真係想做導演？好啦，我未用過副導演，你跟住我啦。你跟住全哥先啦。」

王晶都聽到眼紅紅。（截圖）

馮淬帆在台上講了當年楚原叔帶他入行的故事。（YouTube截圖）

馮淬帆表示，當時「全哥」是電影的場記，又從攝影師超哥一旁吸收經驗。他說：「『未得㗎，你而家係學做副導演，未係副導演。』我記得有一次，佢夜晚帶我返佢屋企『𡃁仔，我哋聽日拍呢場戲，你分啲鏡頭俾我睇吓。』」馮淬帆完成後，怎料被楚原一頓教訓：「你黐線㗎？！個個都close（up），你影相咩！」馮淬帆回憶道：「咁又係喎，點解個個都close（up）嘅呢？喺我心目中，句句對白都係咁重要，重要嘅嘢梗係要close（up）嘛。咁梗係唔得啦，跟住真係慢慢喺現場做副導演。」直到第一套國語片才正式受薪做副導演。

《第37屆香港電影金像獎》楚原導演獲頒「終身成就獎 」。當晚由徒弟馮淬帆負責頒獎。（資料圖片/陳順禎 攝）

說到這裏，馮淬帆眼泛淚光，語有哽咽，說：「由嗰陣時開始，佢唔止係帶我入電影界嘅恩人，仲係我嘅思師，我永遠嘅師父。最後一樣我仲要講，直到1974年，我可以執到第一套電影《香港屋簷下》，第一日，楚原師傅嚟到現場，我第一個鏡頭係佢幫我擺機位，所以我永遠記住，我永遠嘅師父，楚原導演。」