馮淬帆驚傳離世｜曾炮轟王晶是王X蛋：害了很多人很慘

81歲馮淬帆今日（1日）凌晨傳來離世消息，消息由台灣議員蔡淑君在社交平台發出，引來不少台媒報導，而從影多年的馮淬帆，在2023年出席電影《蝴蝶大廈》記者會上提到當年拍下多套經典港產片時，直言是爛戲、自己一輩子的恥辱，更發炮怒轟昔日多次合作的王晶：「王晶這個王X蛋！害了很多人很慘！」

面對馮淬帆的指控，王晶亦在微博公開反擊：「中國台灣是一個奇怪的地方！」演過《奇謀妙計五福星》系列，及王晶執導的《精裝追女仔》、《最佳損友》系列，馮淬帆搞笑形象深入民心，但原來他一直相當介懷，日前在記招上對昔日拍檔的評價甚差直指︰「王晶這個王X蛋！害了很多人很慘，他拍戲拍得太離譜了！我就不曉得為甚麼香港觀眾那麼喜歡看。我叫它爛戲！我真的覺得這是我一輩子的恥辱！」

王晶在3月22日發微博，貼出當年劇照，直指馮淬帆有被害妄想症：「中國台灣是一個奇怪的地方，很多香港人去了之後，水土不服，頭腦混亂，正正常常一個人，會漸漸變儍，胡言亂語，之前有個姓蕭的，自以為是燈神，再有個姓杜的，自以為是食神，今天又跑出個姓馮的，患上被害妄想症，自以為是八旦神。」更叫《蝴蝶大廈》導演錢人豪別用病人當演員：「錢導你大發慈悲譲他繼續治療吧，用病人當演員省不了多少，還違法。」