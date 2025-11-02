許紹雄逝世｜佘詩曼坦承難過都要過：唔可以長期喺嗰個狀態入面

《新聞女王2》載譽歸來！佘詩曼再次以「Man姐」身份出演《新聞女王2》。今日（02/11）TVB電視城舉行劇集記者會，佘詩曼坐着座駕進場。《新聞女王2》以Man姐退隱新聞界半年後，強勢回歸作故事開端。



佘詩曼接受訪問時，表示拍攝《新聞女王2》重見舊拍檔，感覺熟悉。「好似做咗好多嘢嘅同事，好親切，同埋唔需要磨合，知道大家崗位係點、點樣做。當然劇情上都唔會同《新聞1》一樣。」

雖說佘詩曼拍劇經驗無數，但原來拍《新聞2》時也會緊張。「拍套套劇都會緊張，唔知大家覺得我好唔好啦，又唔知大家鍾唔鍾意個故仔，都係嗰句，盡力而為。」她也透露，為了令角色更完美，時常也會和監製討論劇情。「自己分分鐘比佢哋（編劇）更熟悉呢個角色，所以每晚都午夜凶鈴佳導（鍾澍佳監製）。佢好癲㗎，無論幾點，兩，三點又好都會覆，我哋會研究聽日拍嘅嘢，務求做到最好。（誰比較chur？）我捽佢多，哈哈，因為佢好多嘢要兼顧，我就只係負責自己，傾吓囉，有時啱有時唔啱，但係總好過唔傾，大家都係想好啫。」

佘詩曼也提起劇中與她有火花的演員陳曉華，佘詩曼也讚揚她有發揮：「OK嘅，佢今次，喺我印象佢係第一次演呢一類型角色，都難演嘅，但係佢都做到個效果。因為我（Man姐）都好憎佢，咁佢都應該成功咗。（算是勉強可以和你一較高下？）唔可以咁講，今次《新聞2》，個個都對自己角色好有了解，今次係全部角色一齊成長，咁所以大家都有進步。」

許紹雄（Benz哥）早前離世，佘詩曼對於「老竇」的離世，也說：「難過都要過，咁⋯⋯大家都係大人，而且真係要做嘢，所以只可以將呢一份少少嘅秘密擺喺心入面，開心唔開心，但係出到嚟做嘢都要做返我自己，唔可以長期喺嗰個狀態入面，所以係囉，都要堅強，同埋我覺得老竇都其實係一個好開心嘅人，都想我哋秉承佢一貫作風，努力，開心做嘢。」

