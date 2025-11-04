許紹雄生忌｜許惠菁分享合照悼念　保留父親社交平台延續歡喜精神

人稱「Benz哥」的資深藝人許紹雄於10月28日凌晨，因癌症引發器官多重機能衰竭安詳離世，終年76歲。今日（4日）為許紹雄生忌，女兒許惠菁（Charmaine）今早在社交平台發文悼念父親。

於第一期無綫電視藝員訓練班畢業的許紹雄，在無綫參與拍攝的作品超過142部，當中《使徒行者》的「歡喜哥」、《絕代商驕》的「唐吉」及《新紮師兄》的「舅父冬」等更是深入民心，被譽為「綠葉王」。

許紹雄早已看透生死。（影片截圖）

女兒許惠菁（Charmaine）今早在社交平台發文悼念父親。（IG圖片）

許惠菁（Charmaine）在IG分享了與父親許紹雄同框的兒時合照，並留言表示：「爸爸… 今日係你生忌 呢幾日好唔真實，願你依家自由自在，安心去需要去嘅地方 我就當你去左（咗）開工，B組ready! 亦都好感恩除咗親友對我哋一家人嘅愛同支持，仲有好多我唔認識嘅朋友對我哋嘅慰問，原諒我未能一一道謝，但每個關心都銘記於心 ❤️ 爸爸所有社交平台都會被保留，繼續與大家分享佢嘅點滴，延續「歡喜」的精神 life will never be the same without you, but I’ll do my best to be strong because of you. i miss you and love you endlessly.」另外，不少圈中人都有留言讚好送上祝福，包括楊千嬅、張繼聰、陳敏之、袁偉豪等。

今日是許紹雄生忌，許惠菁分享兒時合照悼念父親。（IG圖片）