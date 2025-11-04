壽司郎不滿《東張》間接誹謗揚言採取法律行動　今晚節目還清白？

TVB節目《東張西望》今日（4日）繼續報導走私集團的不法行為，昨日（3日）一集講到有人「報東張」，懷疑有人從內地偷運刺身及壽司等食品回香港。節目組更直擊走私的過程，由水貨客於內地取貨、到送返香港交收走私貨物，整個過程都一一記錄。由於有人懷疑走私食品會供應到連鎖壽司店，所以昨日（3日）連鎖壽司店馬上聲明澄清，並斥《東張》報道失實，間接誹謗其公司使用走私食材，更指報導誤導公眾及嚴重影響他們的聲譽。

在節目播出後，香港一間知名大型連鎖壽司店立即發聲明回應事件。

由於節目拍到裝運食品的發泡箱，寫上「斑點鮭」（三文魚）字樣的紙條，並有連鎖壽司店地址，但打了格仔，節目沒有公開壽司店的名稱，引起網民議論紛紛。壽司郎的母公司Food & Life昨晚發聲明，斥《東張》報道內容不盡不實，將訴諸法律行動，「僅憑單方面資訊，在沒有事實根據作出猜測性報導，並影射及 #間接誹謗 本公司使用走私食材，直接誤導公眾及嚴重影響本公司聲譽，更引起廣大市民不必要的疑慮，香港壽司郎對有關媒體的虛假報導表示強烈抗議並將採取法律行動。」壽司郎重申所有食品均符合衛生標準，對有關廢棄發泡膠箱遭非法使用之相片極度關注，並強調已於早前向 TVB《東張西望》澄清有關事宜。

節目拍到食品的發泡膠箱上寫有連鎖壽司店的地址，但打了格仔，節目沒有公開壽司店的名稱，引起網民議論紛紛。(節目截圖)

而今晚《東張西望》繼續跟進事件，指未有發現壽司郎與走私刺身有關：「壽司店嘅食品都係空運到港。」主持區永權亦承認之前已向連鎖壽司店查詢，而9月17日時連鎖壽司店亦以電郵回覆了《東張西望》：「佢哋懷疑有人喺未經同意之下，攞咗佢哋發泡膠箱做其他用途。」到了11月1日，陳貝兒指連鎖壽司店亦有繼續跟進：「壽司店透過公關致電我哋，話日本母公司方面好關注事件。」相信是有人利用連鎖壽司店丟棄的發泡膠箱去盛載這些刺身食品，導致網民第一時間猜測是連鎖壽司店購入走私食品。

主持區永權亦承認之前已向連鎖壽司店查詢。(節目截圖)

有網民質疑《東張》的報導手法有問題：「明知人地唔係咁入貨又唔即刻講，仲要第二日用來呃收視咁衰格」、「等睇巨額賠款」、「仲夠膽死話人哋九月份已經書面澄清過一次，咁點解琴日嗰集節目完全唔提」。

主持區永權亦承認之前已向連鎖壽司店查詢，而9月17日時連鎖壽司店亦以電郵回覆了《東張西望》。(節目截圖)