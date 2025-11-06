東張西望｜演唱會主辦被同行騙過千萬　稱為黃子華開棟篤笑

網上買演唱會門票被呃錢是經常聽到的事，但是演唱會主辦被呃錢真的是鮮有發生，今次的東張苦主更被騙超過過千萬，而涉及的藝人更有「子華神」之稱的黃子華及天后鄭秀文。到底事件是怎樣發生？為何會被騙過千萬？

演唱會主辦被呃錢真的是鮮地發生。(節目截圖)

今次的東張苦主更被騙超過過千萬。(節目截圖)

今日（6日）的《東張西望》的苦主是一位從事演藝行業超過10年的吳生，他表示：「估唔到今次，畀一個識咗10幾20年嘅行家朋友去呃咗超過一千萬。」吳生的製作公司曾製作過不少的演唱會，例如有：陳小春、張智霖、Rain、宋仲基等。吳生指自己的公司是「落地製作公司」，負責整個演唱會的營運，他公司就像代理商一樣，要找渠道銷售出去。

吳生從事演藝行業超過10年。(節目截圖)

吳生的製作公司曾製作過不少的演唱會，例如有：陳小春、張智霖、Rain、宋仲基等。(節目截圖)

而呃吳生錢的騙子叫「Ray」，於澳門開製作公司，二人2009年開始合作，一直都沒有問題發生。直到2018年，Ray向吳生提出「有黃子華棟篤笑項目」：「佢亦舉辦咗唔少於兩至次黃子華棟篤笑，因為呢個原因我就相信佢可以真聯繫到黃子華本人或者經理人公司。」Ray更指自己與黃子華家人聯絡，所以連經理人都不知道，更展示與家人的對話予吳生，讓吳生深信不疑。

呃吳生錢的騙子叫「Ray」，於澳門開製作公司。(節目截圖)

2018年，Ray向吳生提出「有黃子華棟篤笑項目」。(節目截圖)

從合約中可以見到演出時間是2020年6月至2021年12月期間，一共19場，每場演出費是人民幣180萬。除此之外，合約上還有黃子華的簽名、授權Ray收款的通知書、指紋及身份證副本，甚至連廣東文化廳的演出批文都有，所以令吳生跌落其陷阱。

合約中可以見到演出時間是2020年6月至2021年12月期間，一共19場，每場演出費是人民幣180萬。(節目截圖)

合約上還有黃子華的簽名、授權Ray收款的通知書、指紋及身份證副本，甚至連廣東文化廳的演出批文都有。(節目截圖)

吳生表示首期的訂金是1000萬港幣，他分批把錢轉到Ray的內地戶口，轉帳了800多萬予對方。但是2019年及2020年分別因為社會運動及封城，而令演出無法如期舉行。當時他還未知道是假的，直到2023年疫情過後，Ray卻跟他說補一張新的合約，等待黃子華從加拿大回港加簽就可以趕緊舉辦了。

吳生表示首期的訂金是1000萬港幣，他分批把錢轉到Ray的內地戶口，轉帳了800多萬予對方。(節目截圖)

2023年疫情過後，Ray卻跟他說補一張新的合約，等待黃子華從加拿大回港加簽就可以趕緊舉辦了。(節目截圖)

Ray利用黃子華欺騙吳生還不夠，還向他提出有鄭秀文的演唱會計劃，可以幫吳生購買門票，吳生見他之前亦舉辦過幾次鄭秀文的演唱會，於是亦信以為真。付了400萬予Ray，剛好鄭秀文因身體不適而把演唱會延期，被Ray蒙泯過關。Ray自願加簽合約，吳生覺得他是認識10多年的朋友，自然沒想過Ray會騙他。在退款時，Ray開了2張50萬的支票予吳生：「佢話分期退返畀我！但事後知道呢兩張支票係空頭支票，彈晒票。」結果當然Ray已經逃之夭夭，吳生人財兩空。吳生曾於香港及內地兩邊都報警，但兩邊都有不同的藉口表示難追查，內地方表示因為吳生與Ray都是拿香港身份證，而香港則表示吳生與Ray交收是經內地銀行交接，所以調查一直都沒有進度。

Ray利用黃子華欺騙吳生還不夠，還向他提出有鄭秀文的演唱會計劃。(節目截圖)