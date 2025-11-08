成龍批李小龍舊片翻hit　歐錦棠認同：成龍嘅動作，李小龍做唔到

早前成龍一段嘲諷李小龍的片段翻Hit，成龍在內地節目《鏘鏘三人行》 訪問中說道：「李小龍被過度神話了，他一變變了個截拳道，我也可以做龍拳道，但是我不會去做。」言論又再一次引起網民注意。身為李小龍迷之一的歐錦棠（棠哥）設有個人YouTube頻道《乜乜棠水舖》，日前（06/11）他就上架新片，透露自成龍嘲諷李小龍的新聞，收到不少觀眾留言，希望他評價兩者的武功差異。

成龍。（視覺中國）

歐錦棠說：「我好理性去分析，雖然大家都知我係一個超級李小龍迷，當然我好尊重李小龍先生，但係唔代表話李小龍係碰不得，唔係話唔可以批評，不過我希望用一個持平、客觀嘅心態去作為一個理性分析，俾大家思考一下。」

成龍在早年曾接受內地節目《鏘鏘三人行》 訪問。（節目截圖）

首先歐錦棠表示，所有武功都離不開「屈、伸、轉」三個動作，而李小龍的武功亦是圍繞在這三個動作之上。為什麼大家又會覺得李小龍是武術大師？歐錦棠又解釋：「點解會捧到佢上天？咪就係佢嘅速度同爆發力異於常人。」他續指，當年在李小龍身邊的人都親眼見識過他的速度和爆發力。「好多師傅打出嚟有幾犀利，嗰啲叫套招，個個做得到嗰種動作，但唔係個個都有嗰種速度同驚人嘅爆發力。」

《唐山大兄》是李小龍的經典作品。（截圖）

他續說：「咁你話成龍嗰啲點？成龍嗰啲：『我做嘅動作難佢一百倍，佢做唔到。』呢個我承認，呢個真係㗎喎。成龍嘅動作，李小龍一定做唔到。打筋斗佢都唔識，否則佢唔使搵華哥元華做佢御用替身啦。」歐錦棠表示，當時李小龍要做的是，將真實的格鬥功夫適當地放大和誇張，所以也不需要做替身的打筋斗動作。他表示，成龍也是創新的，因為他將武術打鬥特技化。「因為我哋叫佢做雜技式動作。李小龍嗰啲係格鬥嘅動作，真實嘅功夫。」

歐錦棠也強調，李小龍的成功，不單止是幕前演出，而是李小龍將世界各地的哲學引用到生活中再活用：「甚至乎喺電影裏面都呈現到呢個哲學性，呢樣嘢唔係個個人做得到，要打破係好難，你再做返就係重複佢，呢個就係佢嘅偉大之處。死咗半個世紀，仲有人講緊李小龍。有啲人話將佢太神化，唔應該再學佢。我都贊成唔應該學李小龍，因為李小龍都好憎人哋不斷去模仿其他人。成龍第一套打入荷里活嘅電影，難道你嗰套《殺手壕》冇模仿李小龍嘅影子咩？後來你都擺脫咗，好成功。」

成龍當年拍過《殺手壕》，被歐錦棠引述做例子。（YouTube截圖）

