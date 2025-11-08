陳煒離婚後曾憂47歲無人要　與醫生老公唔想有下一代：佢自己有啦

96年亞姐冠軍陳煒(煒哥)曾因首段婚姻淡出幕前4年，2012年轉投TVB復出，十三年來由配角走上一線花旦再創事業高峰。近日她夥拍宣萱合作台慶劇《巨塔之后》互飊演技再成熱話。明年將入行三十年的煒哥，接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，侃談選美入行之轉變、感謝影帝前輩鄭則仕令她演戲開竅外，還分享已故雙親對她的影響。節目中，煒哥更披露了父親離世前，還未下嫁現任丈夫陳國強醫生，但老公的細心及愛屋及烏，令她感動至深：「我真係好感激我老公。」

陳煒接受梁泰來電台訪問。

陳煒在《巨塔之后》與宣萱演技「大鬥法」，其低胸打扮令網民看得眼甘甘。（劇集截圖）

陳煒與鄭則士在無綫合作《火線下的江湖大佬》，感謝前輩令她演戲開竅。（劇集截圖）

孝順的陳煒是家中孻女，有一個大十年的家姊，她坦言父母份外痛錫她，父親早於她18歲時已希望她選港姐，她說：「嗰時太細個啦，一來覺得自己學歷唔夠，二來爸爸講嘅嘢唔聽。」入行後甚至經歷亞視低潮，煒哥對家人一直報喜不報憂，及至08年退出娛圈4年當婚姻出現問題時，也沒告知雙親，「媽咪09年開始肝癌，11年離開，嗰陣除咗我返嚟香港，亦有接媽咪去台灣做treatment，佢都有同我前夫一齊生活嘅時間。其實媽咪係睇到我同前夫點相處，好記得佢曾經講過一句：『如果唔啱，分開啦。』聽到佢呢句，突然覺得佢好豁達，唔似以往我心目中忍耐爸爸嘅媽咪，所以最後我決定同前夫分開，都係因為媽媽呢句說話而釋懷。」

2016年陳煒邀請前夫擔任其飲食節目的嘉賓，仍以老公稱呼對方，雙方再見亦是朋友。（影片截圖）

2012年，陳煒與台灣前夫離婚後回港復出轉投TVB，原來當現任丈夫陳醫生出現前數年，她一直心灰意冷，「講真，識我老公時已經47，嗰時好灰，感覺47可能真係無人要啦，感情無任何諗法，所有時間畀晒工作，用工作麻醉自己，唔好有時間諗嘢。」及至拍《法證先鋒IV》因黃智賢介紹下認識同樣經歷過婚姻失敗的陳國強，陳醫生的細心，令陳煒由衷感動，「嗰時只係啱傾未拍拖，曾經有一日開工經痛，係痛到頭暈休克成身標冷汗好辛苦。當捱完朝早外景返屋企休息，我打電話問陳醫生應該食啲乜嘢藥。結果到中午，佢走咗嚟我屋企送藥，同埋送咗碗粥，覺得佢真係關心我喎，先至慢慢開始。」陳煒90歲的爸爸於22年初病逝，煒哥慶幸當時有另一半陪伴外，亦感激對方愛屋及烏，「之前爸爸坐骨神經痛到行唔到，我開工無時間，陳醫生係特登響lunch break由將軍澳去到屯門，照顧我爸爸同幫佢打針，每日睇住佢，我真係好感激我老公。」

母女感情好。（微博@陳煒）

陳煒父親早於女兒18歲時已希望佢選港姐。（微博@陳煒）

煒哥說過跟台灣前夫的婚姻失敗是缺乏溝通，而她與現任丈夫都經歷過一段婚姻，她發現與陳醫生最夾就是「什麼都攤開講」，「雖然我同佢都好I (Introvert內向型人格)，但我哋相處會無所不談，每日發生嘅嘢都分享，佢好清楚我，我又好清楚佢，大家就唔使估嚟估去，我所有拍戲拍檔，尤其係男對手，都一定會識得我老公。」雖然一拍拖就認定對方，但煒哥笑老公於她48歲生日才求婚是來得有點遲，「事前無傾過，但少少feel到，唔踢爆佢啫。點feel到？47歲已經覺得係佢啦，哈哈！遲咗一年喇，因為大家都認定咗對方，要猶豫要諗係最初拍拖階段，觀察佢一段時間，已經決定好啦，爭在佢未求婚啫。」問夫妻二人婚前有沒有想過有下一代，煒哥說：「佢自己有下一代啦，我真係無乜點諗過，而家我哋兩個幾自由吖。」

陳煒2022年9月26日與醫生老公再婚。（資料圖片）

陳煒 (煒哥) 與現任醫生老公陳國強於2022年9月26日結婚，正式成為合法夫妻。(資料圖片)

