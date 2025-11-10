劉家良骨灰被盜震驚全城　譚俊彥大爆父親狄龍最新感受

翁靜晶亡夫劉家良骨灰被盜事件近日震撼香港社會，引發廣泛關注。翁靜晶表示，她最初在8月尾收到寶福山職員來電，指劉家良骨灰龕位疑被盜，起初她以為是詐騙電話，因為龕位內並無任何貴重陪葬品。然而，警方隨後提供詳細資訊，包括劉家良骨灰被分裝在兩個長方形大骨灰盒中，這細節令翁靜晶確信事件屬實。

譚俊彥今日（10/11）出席劇集直傳活動。（葉志明攝）

翁靜晶直播指先夫劉家良骨灰被盜。譚俊彥也有留意此新聞。(危險人物2.0截圖)

譚俊彥今日（10/11）現身中環出席無綫台慶劇《新聞女王2》記者會。被問到父親狄龍是否知悉劉家良師傅骨灰被盜竊。譚俊彥接受《香港01》訪問時表示：「我都有睇到呢個新聞，而我爸爸應該唔知道，因為佢唔識上網。而翁小姐嗰條片我係有睇到，翁小姐佢係一個好知道自己做咩嘅人，而佢選擇將件事預先公開，一定有佢嘅原因。（會否同爸爸透露劉師傅骨灰被盗？）應該唔會啦，就好似我爸爸成日都講，無論喺邊度，只要有心，一注清香就得。（對呢件事有咩感受？）當然做呢件事就梗係唔啱，而我就比較豁達嘅人，我都同老婆講，如果將來我走咗，乜都唔好做，灑走咗佢就算。」

譚俊彥表示父親狄龍未知劉家良骨灰被盗事件。（葉志明攝）

《新聞女王2》陣容鼎盛。（葉志明攝）

狄龍與劉家良師傅的合作始於邵氏電影公司時期，當時劉家良已是著名的武術指導及導演，而狄龍則是邵氏的當紅小生。他們共同參與了多部由張徹導演的武俠片，如《邊城三俠》、《金燕子》、《馬永貞》等，亦參與過由劉家良執導的《醉拳2》。這些作品奠定了香港武俠電影的風格基礎。