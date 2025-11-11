蘇永康被影到密會「嫩版鄧麗欣」海旁談心　溫柔掃背親暱儼如情侶

現年58歲的蘇永康最近可謂諸事不順，他原定於10月初在浙江溫州舉辦的演唱會，因為他曾有涉毒歷史而網民向溫州當地相關部門進行投訴，要抵制他舉辦演唱會，最終演唱會被迫宣布取消。蘇永康涉毒黑歷史再被全網重提，他於2002年6月與台灣女星安雅於台北酒吧因涉嫌服食及藏有搖頭丸被扣查，且被判入台北看守所觀察勒戒，19日後獲釋，二人因此形象手插水，事業陷入低潮。近日蘇永康又被影到密會「嫩版鄧麗欣」，兩人甚至有親密互動，令他的好老公好男人形象受到影響。

蘇永康與囝囝Jazz同台演出，他表示感謝KB教識囝囝打鼓。（陳順禎攝）

香港同胞慶祝中華人民共和國成立七十五周年文藝晚會」於紅館舉行，蘇永康有份參與演出。(梁碧玲 攝)

今日有雜誌報道，有讀者爆料指蘇永康與一名年約20多歲的神秘女子於晚上約會，該名女子身材嬌小玲瓏，被形容為「嫩版鄧麗欣」。蘇永康當日被拍下與「嫩版鄧麗欣」密會的過程，蘇永康當時身穿黑色西裝，同行女子則穿上運動裝，兩人先在尖沙咀會合。蘇永康赴會前在便利店購買了兩盒牛奶，與同行女子一人一盒。蘇永康駕車到黃埔海旁一處僻靜暗角，下車與女方一邊欣賞維港夜景，一邊聊天談心。期間蘇永康被拍到溫柔地輕撫女方玉背，而女方則手舞足蹈，不停扭動身體，表現興奮，有指兩人依偎細語，親暱程度儼如熱戀中的情侶。他們聊了約半小時後，更十指緊扣地返回座駕，並駕車離開。蘇永康與任職時裝品牌高層的老婆馮翠珊一向恩愛，他婚後亦從未傳過緋聞，是大家眼中的好男人好老公，未知蘇永康今次密會「嫩版鄧麗欣」可有向他老婆報備。

蘇永康一家三口 (ig圖片)