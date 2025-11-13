吳亦凡被傳絕食身亡甚至「遭獄友性侵致死」　涉事照疑為加工假圖

前韓團EXO成員、加拿大籍男星吳亦凡自2021年因涉嫌強姦罪遭北京法院判刑13年入獄後，近來驚傳「獄中絕食身亡」與「遭性侵冤死」等駭人謠言，在中國網路上掀起瘋傳。



對此，江蘇警方11月11日罕見發文闢謠，指網傳「吳亦凡穿囚服被盤查」的照片為「加工假圖」，呼籲民眾切勿誤傳。

吳亦凡（IG@kriswu）

吳亦凡目前已入獄服刑4年，網上近來瘋傳他在監中長期拒絕進食，健康亮紅燈、最終「絕食身亡」的說法，更有惡意傳聞稱他「遭獄中人士性侵致死」。這些內容在微博、抖音等平台短時間內大量轉發，引發外界震驚與討論。

有網友甚至流出一張疑似「吳亦凡獄中照」，畫面中一名身穿藍色囚服、雙手交疊坐在板凳上的男子，正接受盤問，臉部被打上馬賽克。照片流出後短時間內登上微博熱搜，不少網民質疑真實性。

網傳疑似「吳亦凡獄中照」（微博@头顶的小蘑菇）

江蘇警方11月11日隨即在官方微博發文闢謠指出：

網傳『吳亦凡最新照片』為加工假圖，請大家不要誤傳。

警方進一步說明，該圖其實是將早前某起新聞報導的圖片經後製修改，有網友把原受刑人臉部換成吳亦凡的樣貌。

（編按：經查「江蘇警方11月11日發文闢謠」亦疑為謠傳，熱傳的相關貼文實為2021年8月的官方聲明，非針對今次的謠言。）

網上流傳的「江蘇警方11月11日發文闢謠」貼文實為2021年8月的官方聲明。（微博截圖）

圖為被指是加工前的原照片。（微博截圖）

