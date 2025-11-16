舒淇罕談童年家暴創傷　與馮德倫結婚10年認想生仔：一路都想

舒淇近日首次執導電影《女孩》，故事以自己童年為藍本，電影亦為她帶來《第30屆釜山國際影展》「最佳導演獎」。日前她現身鄭裕玲（Do姐）的訪談節目《The Do Show》受訪，罕有分享自己童年在暴力環境下成長的悲慘身世。

舒淇曾說過自己冇童年，她解釋：「因為我其實有記憶已經係要自己煮飯、自己着衫，回憶入面冇人哋照顧我嘅場面，冇俾阿爸或者阿媽照顧，只係有俾阿爸打、俾阿媽打。」她小時候家境不太窮又不算太富有，但因晚上長期睡眠不足影響學業，不過她形容童年「喺出面嘅時候開心，喺屋企就唔開心。」因為她本身是個開心的人，會帶住弟弟在外面跟其他小朋友玩，雖然弟弟常常「報串」，但兩姊弟關係不錯，不過家中顯然重男輕女，她續說：「好奇怪，淨係打我一個，細佬打爛隻杯又會鬧我，乜嘢都係我。」

舒淇求學時期朋友不多，13、14歲就被家人叫她去打工，舒淇後來決定離家出走，被問觸發離家的導火線，雖然事過境遷她也說得淡然，但對一個少女來說，當其時創傷極大。她憶述：「有一次俾人打出去，第二次應該就係自己出去玩，朝頭早先返屋企，其實我都幾百厭㗎，朝頭早先返屋企，之後撞咗車，我個人就冇事，我就攞咗架電單車，一路拖拖拖返屋企，我阿媽望咗我一眼，問我做乜咁早先返嚟，就有少少想發爛渣，我話我撞車，之後我阿媽由頭到腳望我一眼，見到我冇事就叫我去瞓覺，我心諗『咁好嘅？今日冇俾人鬧。』就返去瞓覺，之後我阿爸突然間返嚟，就捉起我話『點解將架車撞到咁！』之後我就離家出走。我覺得點解唔問我有冇事，之後我就跑跑跑跑，因為唔跑又俾佢打，跑出去就覺得，唔想返嚟喇，覺得自己大個，可以應該自己都可以養活自己。」自此，舒淇就再沒有回家，她形容離家的日子雖然飄泊，但很開心：「因為夜晚可以瞓得著覺，唔使俾人鬧，所以其實我係幾開心囉我覺得，只不過你真係要去打工，搵錢食飯，同埋冇得讀書，但係我有另一個圈子。」

舒淇並不討厭自己的母親，她諒解母親當年的行為，因為對方18歲就生下她，舒淇表示：「佢都係一個小朋友，我阿媽細個仲慘，我阿婆生咗七個定九個唔記得咗，佢係長女，要照顧一家大細，所以佢咁細個已經生咗我，佢覺得我都應該要係咁樣。」Do姐直指不是每個人都適合做父母，當問到是否覺得「生仔要考牌」，舒淇回答：「我會覺得而家係。」Do姐續問，童年經歷會否影響舒淇對生兒育女的看法，究竟她傾向早婚、自己組織一個美滿家庭，抑或不婚不生，舒淇直言自己沒有傾向哪一方，不過自己以前從來沒有諗過結婚，「因為我覺得如果你永遠唔知呢個男仔，可能而家你好愛佢，佢都好愛你，但係唔知可唔可以喺埋一齊好耐，我細個已經唔係好相信專一呢兩個字，所以就唔會諗住結婚呢樣嘢，但係後尾我就結咗婚。」Do姐安慰她說，指她最終還是跟馮德倫結了婚，而婚姻也十分美滿，舒淇認為這取決於在哪階段遇上哪些人。二人結婚十年未有小朋友，Do姐問舒淇是否沒有計劃生BB，她否認：「都唔係㗎，一路都想，但係一路都冇。」

舒淇透露母親在自己小時候已幫人湊女，包括表妹、表姪女，自己見到母親發惡都會阻止，又會常常帶表姪女去玩，笑言：「我唔惡㗎，不過佢哋覺得我好惡，我就係覺得唔可以做嘅嘢就唔可以做，但係唔會鬧呀，或者唔好話打。」至於否已跟母親和解，舒淇認為不能說和不和解：「你知道佢其實係好愛你，不過佢唔識得教小朋友，但係我同佢嘅關係其實好近，但係其實又好遠，我哋見到唔會攬攬錫錫、唔會拖住佢隻手行街，因為個距離已經產生咗。而家都OK，好似我同我阿媽講叫佢睇呢部戲，我話『你唔好幻想自己老公係呢個邱澤喎。』」

舒淇再分享自己離家出走的生活及入行契機，她第一份工在租碟舖工作，因而常常看港產片，至於入行，因為她做模特兒、拍寫真集後獲王晶睇中，文雋和劉偉強便去台灣跟她見面，邀她來港發展，「我覺得，好啦，就應承咗。」舒淇每日收工靠睇粵語長片和聽新聞學廣東話，加上片場有人教，她很快就聽得明，但她就自嘲：「不過講就一路係咁囉，我應該一年都學識咗點樣講，但係呢一年到而家都冇乜點進步過，發音唔準嗰啲，都係唔準。」

舒淇初來香港時，曾向自己許下承諾：「我淨係俾自己五年嘅時間，我只要贏過嗰時好紅嗰個葉玉卿小姐，只要同佢差唔多，攞個獎就得㗎喇，咁我覺得就OK！如果五年之內達唔到，我就返台灣。」最終她入行第二年就已經攞「最佳新演員」獎，翌年再榮獲「最佳女配角」獎，舒淇自覺幸運，在香港遇到很多對自己好的人，機會也很多。

舒淇在訪問中也回顧了一些經典電影作品的拍攝點滴，以及首執導演筒的感受，她最後又補充，雖然《女孩》以自己童年為藍本，但她並不是想帶出自己的成長環境，續說：「當我寫完之後已經同我自己故事完全唔同，我係想講當而家做爹哋媽咪嗰啲人，或者曾經係受過家庭暴力下長大嘅人，如果你仲喺呢個傷口入面，你點樣可以自己抱吓自己，自己話俾自己聽你唔係一個好孤單嘅人。」她寄語同病相憐的人可以勇敢踏出第一步，或仿效她離家出走。