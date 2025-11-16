54歲美魔女覓第二春滿面春風極凍齡　曾戀資深大律師獨力照顧女兒

現年54歲的江希文（Liz，前名江欣慈）息影多年，2015年與年長20歲的資深大律師胡漢清因爭奪撫養權及生活費等而鬧上家事法庭，分手後江希文獨力撫養女兒，生活低調。日前她與胞姐江欣燕及母親一同出席品牌活動，並與DJ李志剛開心合照，曝光了最新狀態。

江希文近年生活低調。（IG圖片）

依然Keep得好好！（IG圖片）

在李志剛分享的合照中，江希文皮膚緊緻，而且身形苗條，完全看不出已年過半百，狀態極佳。有不少網民看到照片後，都忍不住留言大讚：「江希文超靚」、「Keep得幾好」。

李志剛日前分享了於江希文、江欣燕及江媽媽的合照。（IG圖片）

江希文於2015年與資深大律師結束關係並獨力照顧女兒，近年覓得第二春，與從事保險業的男友Herbert（陳維明）公開認愛，兩人感情穩定。據知，男友Herbert大有來頭，曾是時裝品牌「2%」的創辦人，全盛時期擁有多達300間分店，亦曾涉足飲食界，現時則從事財富管理工作。

近年覓得第二春，與從事保險業的男友Herbert（陳維明）公開認愛。（IG圖片）

江希文早年曾以歌手身分出道，憑在黎明《夏日傾情》的MV擔任女主角而爆紅，其後歌影視三棲發展。當年息影後專注照顧家庭，近年積極在社交平台分享瑜珈、斷食及生酮飲食的心得。另外，江希文家庭背景亦來頭不少，胞姊是江欣燕，堂姐是電台資深製作人江嘉年，而堂姐夫正是影帝梁家輝。