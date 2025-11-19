無綫台慶｜阮浩棕獲汪明荃點名讚勤力 首任台慶司儀最驚竟然呢樣

應屆「飛躍進步男藝員」阮浩棕將聯同與汪明荃（阿姐）、林盛斌（Bob）等為今晚無綫台慶擔任司儀。他昨晚（18/11）出席台慶拜神儀式時，接受《香港01》訪問。對於首次擔任台慶司儀，阮浩棕表示心情既興奮又期待，感覺像回到了當年做兒童節目主持的日子，但今次身份與體驗截然不同，笑指之前攞完「男飛躍」，今次「再次飛躍」。

阮浩棕今年首次擔任台慶司儀，他覺得同一眾金牌司儀同台，可以從中學習。（葉志明攝）

雖然今次與眾多前輩合作，但阮浩棕坦言沒有太大壓力：「今次有好多前輩喺度，有阿姐、Bob爺、陳貝兒等一流高手，反而覺得好放心，最緊要都係做好自己。」問到可有向主持經驗較豐富的緋聞女友何沛珈請教？阮浩棕直言每一個人都是學習對象，而相比起背稿，他反而最擔心是天氣：「因為呢兩日天氣急降，同埋我哋個廠都好凍。」

相隔8年沒做主持的阮浩棕，慶幸之前同麥美恩拍檔做節目巡禮司儀，令他重拾感覺。（葉志明攝）

阮浩棕、龔嘉欣和陳曉華，都是今年台慶司儀的「初哥」。（葉志明攝）

問到最近頻頻見到他做主持，阮浩棕強調不是想「轉跑道」，而是想「開多條跑道」，演戲依然是他的重心，同時很高興公司給予機會讓他擔任司儀，視此為學習過程。談及劇集存貨，他透露目前手頭上有《死有對証》、《非份之罪》和客串《非常檢察官》三部劇集待播。對於何時再有劇拍？他表示等待公司安排：「唔會心急，所有安排都係最好嘅安排。」