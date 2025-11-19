無綫台慶｜龔嘉欣獻出第一次　聞曾志偉離職傳言：人事變動好正常

TVB《萬千星輝賀台慶》今晚（19/11）於將軍澳電視城舉行，入行多年的視后龔嘉欣，今年將獻出「第一次」，首度擔任大會司儀。她昨晚（18/11））出席台慶拜神儀式時，接受《香港01》訪問，直言曾問監製「點解會揀我？」，對方認為由應屆TVB頒獎禮得獎者一起做司儀，既好意頭又有新鮮感。至於心情？龔嘉欣直言不太緊張，可能早前重返《東張西望》客串做了一集，已重拾當主持的感覺和節奏，加上有阿姐汪明荃、朱凱婷及林盛斌（Bob）等台慶司儀「鐵膽」在場，令她放心不少，只需專注搞氣氛，更形容今次任務有種「成就解鎖」的感覺。

龔嘉欣直言參加台慶就很多次，為台慶擔任司儀都是第一次，事前做足功課。（葉志明攝）

除了擔任司儀，龔嘉欣亦會參與一個「剪裁魔法師」的環節，化身模特兒行 Catwalk。她自爆原本設計師安排了一件超級深 V、開叉到肚臍的性感戰衣，但她試穿後驚覺「太性感」，故更換另一條裙。她笑言：「原本件衫真係好Deep V，如果我唔需要做司儀，我覺得都ok嘅，但做司儀好似不太恰當，同埋天氣凍啊。」

龔嘉欣不擔心主持技巧幼嫩遭負評，覺得無論拍劇、做司儀還是其他工作，每一次都是學習。（葉志明攝）

龔嘉欣透露正忙於拍攝第二輯《在家宴客50道菜》，每天都在煮和吃，基本由中午12點食到傍晚 6、7 點未停過，所以身形圓潤不少。記者笑問是否因為男友攬腰時投訴？龔嘉欣斬釘截鐵地否認：「無男朋友！」至於劇集方面，提到有網民替她不值，覺得她奪視后之後遭冷待，至今近一年未有劇集出街，存貨也只剩一套《香港探秘地圖》，對此，龔嘉欣反指今年是「非常豐收」的一年，自奪獎後，廣告和不同範疇的工作都接踵而來，收入方面亦不錯。她透露完成台慶及手頭上的工作後，明年就會開拍新劇，希望延續今年的好運氣，成為一個全能的藝人。

龔嘉欣強調目前享受工作，對於感情事隨緣。（葉志明攝）

對於外界盛傳總經理曾志偉做埋這個月會離職，龔嘉欣表示並不知情，但一間大公司有人事變動是非常正常的事。作為藝人，她認為最重要是做好公司安排的工作，其他高層決策輪不到他們去八卦和討論。