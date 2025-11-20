古天樂將出席東京動漫展　遇粉絲叫老公已讀亂回：奉勸佢快啲結婚

古天樂現身Tokyo Comic Con（東京動漫展）的消息着實令人興奮，大會更特設影相環節，只需預先從官網購買JPY29,000拍照劵就可近距離一見偶像！今日（20/11）古天樂出席活動時，雖表示不太清楚當日流程，但對於粉絲們各種要求就表示十分歡迎。

古天樂現身Tokyo Comic Con（東京動漫展）。（截圖）

古天樂接受訪問時說：「具體流程我未清楚。我覺得除咗同當地影迷見面之外，都可以睇吓人哋點搞。（會有簽名會？）係有，不過唔知流程係點。（好似仲有合照？）哦，合照簽名，我都好開心呀。（你個收費仲貴過外國星？）呢個唔係我考慮範圍。（有人話收費太平？）咁你買多啲囉。（會唔會有香港站，巡迴影相？）我唔係交通警喎，唔好意思。」

古天樂訪問一如既往好有古生style。（陳順禎 攝）

有記者問，古天樂會不會應粉絲擺心心影相？他回答：「我唔知喎，興㗎咩？（fans會問問題叫你答）吓，係咩？（驚唔驚？）唔驚，照答囉。（有冇問題唔答？）睇吓問咩囉，冇諗過。突然間問哥斯拉大戰超人真係點答？（如果有fans叫你老公，你會唔會叫返佢做老婆？）我會奉勸佢快啲結婚，就唔使嗌我啦。（有咩pose唔做？）你唔好嗌我扮錫佢嗰啲，唔好啦係咪？（攬吓佢？變咗抱抱會咁）好啦好啦，下個問題！」

古天樂將會出席東京動漫展。（陳順禎 攝）

