胡杏兒李乘德慶祝結婚10周年如重演婚禮　奢華菜單曝光賓客有口福

胡杏兒與丈夫李乘德的婚姻早前出現小風波，今年3月李乘德被揭發在夜店攬女，事後他自認是「擁抱者」，胡杏兒亦護夫表示與幾位女士都認識。其後兩人拖手出席好友林峯紅館演唱會，又一同分享與3子一家五口慶父親節的照片，粉碎婚變傳言。

胡杏兒和李乘德結婚十周年。（資料圖片）

今年是胡杏兒和李乘德的結婚10周年，日前舉行豪華派對，黃健東和黎芷珊先後在ig story分享場內盛況，杏兒穿上一條銀白色長裙，優雅動人，而李乘德則以深色西裝現身，十足重演婚禮。

二人邀請多位圈中好友出席，共同見證這對愛侶的甜蜜時刻。從黃健東曝光的相片可見，黃智雯、楊明、莊思明、莊思敏等均盛裝打扮，與胡杏兒夫婦合影留念。派對的菜餚極盡奢華，除有鮑魚、花膠等名貴食材外，還準備了大量的茅台酒及香檳，讓賓客不醉無歸，盡顯主人的熱情好客。

黃健東與胡杏兒同李乘德合照，結婚10周年派對猶如婚宴般盛大。（ig@derekwong726）

多位圈中人出席。（ig@derekwong726）

另外，黎芷珊亦有祝福兩人結婚10周年快樂，她與同樣做過大騷司儀的林盛斌和崔健邦合照，留言：「我同Bob和Amigo分別合作過好多次，但係我哋今晚傾返先至知，原來我哋三個人從來未試過同台！我非常期待！❤️」

黎芷珊祝福二人。(ig@marialuisaleitao)

Bob、黎芷珊同崔建邦合照。(ig@marialuisaleitao)

剛踏入46歲生日的杏兒，早前就獲丈夫為她準備生日驚喜，她冧爆在IG出帖多謝丈夫，她寫道：「謝謝老公安排的wellness生日之旅，每天吃沒有罪惡感的美食，包括甜品(吃了很多😂)，放下手機，每天做spa、treatments、按摩、physiotherapy、皮膚分析，gym和yoga classes。還在酒店的小店shopping，買到心頭好，開心健康的旅程，謝謝李先生！」胡杏兒在獨光晚餐期間穿上黑色長裙，隨意優雅；但另一張相，胡杏兒穿上緊身瑜伽服，肚子微微隆起，有網民有見及此，紛紛猜測胡杏兒懷孕。

李乘德為胡杏兒準備了泰國生日之旅。(ig@myoliemyolie)

燭光晚餐。(ig@myoliemyolie)

黑色長裙隨意優雅。(ig@myoliemyolie)

胡杏兒穿上瑜伽服，肚子微微隆起，有網民猜測是否想生返個女。(ig@myoliemyolie)

杏兒於2015年1月公開認愛李乘德，同年11月6日兩人宣布訂婚。12月28日，以「祝李杏福」為主題舉辦婚禮，並以「MP」為婚禮標誌，而10周年派對同樣以「10 MP」為主題。

胡杏兒不時分享老公與兒子合照。(ig@myoliemyolie)

今年8月一家去旅行。(ig@myoliemyolie)