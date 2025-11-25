試當真入稟向公關公司追討Kayan9896工作費　本金連附加費近50萬

YouTube頻道「試當真」雖然上月已正式停運，但今日突然傳來一則相關的法庭消息。試當真周一（24日）入稟區域法院，向一間公關公司追討一筆拖欠長達3年的服務費，入稟狀顯示案件涉及「試當真」前旗下藝人吳家忻（Kayan9896），於2022年出席的一個品牌活動，原告為試當真有限公司（Trial & Error Company Limited），被告是布斯公關有限公司（Buzz PR & Company Limited）。入稟狀由試當真董事游學修簽署，原告要求被告支付拖欠的11萬元本金，以及累積高達38.5萬元的逾期附加費。

YouTube頻道「試當真」雖然上月已正式停運，但本周一（24日）入稟區域法院，向一間公關公司追討一筆拖欠長達3年的服務費。（IG@neoyau19）

入稟狀內容指，試當真與被告於2022年11月9日達成協議，由被告僱用試當真提供名為「Ferragamo 22 x kayan9896」的公關活動藝員服務，當時Kayan9896仍屬試當真旗下簽約藝人，並已按協議完成相關工作。根據協議，被告須於同年12月9日支付合共11萬港元的服務費。然而，試當真於2023年1月要求被告付款時，對方遲遲未有支付。入稟狀指出，合約中訂明每延遲支付1個月，被告須額外支付10%的逾期附加費。

入稟狀由試當真董事游學修簽署，原告要求被告支付拖欠的11萬元本金，以及累積高達38.5萬元的逾期附加費。（IG@neoyau19）

Kayan9896（左四）憑試當真成名，但後期退出，有指雙方不歡而散。（資料圖片）

原告指曾多次追討不果，並於2025年9月22日發信警告會索取罰款，惟被告始終未有付款。截至入稟當日，該筆款項已逾期35個月，根據合約條款，累積的逾期附加費已達38.5萬元。試當真現入稟法院，向被告追討11萬元服務費本金，以及截至付款前的每月10%逾期附加費，合共索償近50萬元。

案件編號：DCCJ6392/2025