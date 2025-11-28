宏福苑五級火｜甄妮連環留言炮轟　宣洩不滿：最起碼的良知在哪裏

大埔宏福苑日前（26日）發生五級火災，造成嚴重傷亡，引起各界關注。而有「鐵肺歌后」之稱的甄妮昨日（27日）就在Facebook發文感慨：「殘忍，悲情城市，活的毫無安全感」，向來敢言的她更連環留言表達對火災的睇法：「百姓要的不多，只想『安居樂業』而已。每日努力 奔波 交稅 只為两餐，政府機關身為『公僕』到底把關了些什麼？最起碼的良知在那裡？令富更富 貧更貧 毫無安全感可言！『東方之珠』不在！」

「樂壇風紀」甄妮。（資料圖片）

甄妮向來敢言。（甄妮Facebook）

甄妮向來敢言。（甄妮Facebook）

甄妮連環留言表達對火災的睇法。（甄妮Facebook）

政務司司長陳國基昨日（27日）就災情接受傳媒訪問時表示發展局正與業界會面，商討以更具耐燃性的金屬棚架全面取代傳統的竹棚，但不少市民就認為今次大火起火的原因並不是竹棚，而是涉及不少人為原因，尤其是未有使用阻燃網致使火災極速蔓延至相鄰座數，但政府卻把起火原因歸咎於竹棚物料，而甄妮就認為：「我反復的仔細的看此慘劇過程，先煙頭+🔥綠網+🔥封窗保麗龍+🔥綁竹子的繩子（照秩序）最後才燒部分竹子，竹子是寃枉的（三文治夾中間）有許多完整的散落一地。這就是『悶鍋』型！🔥很快！很難逃😭😭節哀順變！阿彌陀佛！😔😔」此外，甄妮亦分享了捐款10萬元的截圖，有歌迷留言感謝她的慷慨，甄妮就回覆：「綿薄之力！拋磚引玉！我永遠愛HK」。