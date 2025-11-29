《歡樂滿東華》改辦《善心滿東華》　楊千嬅黑衫綵排捐首場個唱

大埔宏福苑火災事故， 香港社會氣氛沉重，多項演藝活動相應調整，部份宣布延期或取消。而今晚（29日）舉行的《東華三院155周年歡樂滿東華》將如期進行，不過主辦方因應社會目前狀況，將節目改為《善心滿東華》。

《歡樂滿東華》改辦《善心滿東華》以表哀悼。（電視截圖）

有汪明荃做主持。（電視截圖）

今年主題為「啟迪大猷 行善無界限 東華三院 155 周年」 ，大會司儀由汪明荃、黎芷珊、鄧梓峰、區永權、陳庭欣、鄭衍峰、何沛珈、關楓馨及莊子璇攜手擔任，並邀得多位演藝界紅星、歌星及粵劇名伶傾力為慈善演出，其中包括有袁偉豪、黃劍文、黃建東、黃博、劉洋、李金凱、關嘉敏、葉蒨文、羅毓儀、梁敏巧與及應屆港姐冠軍陳詠詩、亞軍施宇琪、季軍袁文靜、最上鏡小姐暨友誼小姐李尹嫣等。

黎芷珊。（電視截圖）

鄧梓峰。（電視截圖）

《善心滿東華》的預告片昨晚在TVB播出後，有網民留言表示支持：「呢段時間的確好難『歡樂』喇。」、「改得好，香港人有愛心善心。」而將節目改為《善心滿東華》，今次是繼1986年，前港督尤德爵士在任內逝世，為表哀悼將節目改名《愛心滿東華》，與及2019年，因疫情及社會運動氣氛影響，將節目改名《善心滿東華》。

2019年因疫情及社會運動氣氛影響，亦曾將節目改名《善心滿東華》。（電視截圖）

另外，楊千嬅在紅館舉行的《楊千嬅Live MY LIVE 2025演唱會》今晚將如期舉行，昨晚千嬅綵排時以一身黑衣以表哀悼，有網民拍得她向等候的Fans揮手。早前主辦方宣布落實三項安排：取消贈送花籃、捐贈首場收益及周邊產品全數盈利至東華三院，並調整演出內容，包括取消煙火特效，以更合適狀態與觀眾共渡難關。

楊千嬅昨晚全黑衫到紅館綵排。（小紅書）

向後台fans揮手。（小紅書）