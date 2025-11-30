宏福苑大火｜《愛回家》池美麗通宵做義工踩12小時：忙碌但有意義

大埔宏福苑日前發生五級大火，造成嚴重傷亡，無數居民痛失家園。有不少市民自發前往現場，為受災人士送上支援及溫暖。TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》中飾演「池美麗」的演員鍾凱琪亦有到場做義工，她透露當日由夜晚開始做了12小時義工直至早上，步行了3萬步，毫無怨言。

鍾凱琪自發前往現場做義工，為受災人士送上支援及溫暖。（IG圖片）

鍾凱琪事後在IG分享做義工的經歷，她直言看到火災發生內心深受震撼，不由自主地想為社會貢獻一分力。為此，鍾凱琪取消了原工作，獨自一人投入大埔的義工服務，印證了香港人在危難關頭守望相助的精神：「經歷了一個忙碌但有意義的晚上」。到達現場後，鍾凱琪指發現許多受災居民因為徬徨和害羞，即使需要物資也不敢主動求助。於是她向附近超市借來一架購物車，裝滿食物和水，在屋苑範圍內來回奔走，主動向有需要的人派發物資。

鍾凱琪做義工踩12小時。（IG圖片）

有不少網民留言感謝鍾凱琪。（IG圖片）

一直忙碌至天光。（IG圖片）

鍾凱琪坦言這個經歷令她深刻反思。（IG圖片）

這個經歷令鍾凱琪深刻反思：「接觸到不同經歷的災民 每人背後都有一個不同的故事 有廣福邨的老人家和夫婦 因為火災暫時不能夠回家。也有所有財物被燒光 全身只有100元的災民 我們去做義工的目的到底是什麼？到底是單純把物品發放下去。還是透過送贈物資的情況下 用心去關懷他們呢？我又太多太多信分享 但是因為已經工作了12小時以上 暫時要先休息一下，稍後會有後續」。