大埔火災丨林子祥唱《每一個晚上》送暖　林盛斌棋人娛樂捐90萬

社會各界繼續支持大埔宏福苑受災居民，現正於成都舉行巡唱的林子祥和葉蒨文，以及一眾工作人員在知悉大埔的火災情況後感到很痛心，心情非常沉重，雖然他們人在成都（別稱：蓉），但心繫香港，所以在綵排時特別錄製《每一個晚上》送給香港人，勉勵大家一起心連心渡過這次難關：

「蓉港同心，以歌寄願！

音樂跨越千里的擁抱 - 全體演職人員心意送上《每一個晚上》，以此緬懷香港大火中的遇難者，並向奮戰一線的消防員及義工致敬。

祈願平安，你我同在。

蓉港兩地，心手相牽，

共為香港祈福。」

林子祥和葉蒨文成都開騷心繫香港，率工作人員合唱《每一個晚上》送暖。

林子祥領唱。

另外，林盛斌（29日）昨日在社交網站宣佈，與拍檔經營棋人娛樂製作的全體股東及員工合共捐出90萬予「宏福苑援助基金」，林盛斌寫道：「在此再一次向所有受災局民致以深切慰問，同時誠摯感謝所有救援人員的無私付出。祝願受災居民能早日走出陰霾，重建家園。」

林盛斌與拍檔經營棋人娛樂製作的全體股東及員工合共捐出90萬。（ig@bob_lamshingbun）

今日（30日）奇蹟娛樂及Supper Moment表示已向災民捐出30萬，發文寫道：

「各位樂迷及朋友們：

日前大埔宏福苑發生的火災事故，我們對此深感痛心。謹向逝者家屬及受影響市民致以最深切的慰問，並向所有英勇的救援人員致以最崇高的敬意。

受火災影響的居民，內心的悲痛，我們深感難過，故希望能略盡綿力，捐贈港幣三十萬到認可的募捐平台，用於支援大埔宏福苑的災民與家屬。

願所有人平安，期望救援工作順利。

奇蹟娛樂及Supper Moment敬上」

奇蹟娛樂及Supper Moment向災民捐出30萬。（ig@suppermoment）