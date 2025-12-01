大埔宏福苑｜演藝界迅速響應捐款　逾80藝人、團體已捐超過1億

2025 年 11 月 26 日下午，香港新界大埔區宏福苑突發五級火災，釀成重大傷亡的慘痛後果。火災發生後，香港特區政府迅速統籌各方力量，全力投入滅火攻堅、受困人員搜救、傷者醫療救治及受災民眾善後安撫等各項工作。

危難時刻，演藝業迅速響應、攜手聯動，匯聚守望相助的溫暖力量。

眾多企業與藝人踴躍伸出援手，以捐款等方式支援救援行動，為受災居民渡過難關提供堅實支撐。

截止12月1日下午4時，捐款數字已超過1億。

英皇娛樂－2000 萬港幣

韓紅基金會－1000 萬人民幣

韓紅透過基金會指捐贈1000萬人民幣 。（視覺中國）

謝霆鋒、美高梅、鋒味控股－500 萬港幣

黃曉明聯合佟麗婭、許凱、萬茜、丁禹兮、張涵、龔俊－350 萬人民幣

向華強夫婦聯同李連杰－300 萬港幣

楊千嬅及團隊－200 萬港幣，並捐出首場演唱會收益

楊千嬅及團隊－200 萬港幣，並捐出首場演唱會收益。（資料圖片）

相信音樂（五月天經紀公司）－220 萬港幣

JYP娛樂 (韓國娛樂公司) －200 萬港幣

梁朝偉、劉嘉玲夫婦 －200 萬港幣

梁朝偉、劉嘉玲夫婦 －200 萬港幣 。（視覺中國）

肖戰 －100 萬人民幣

朱一龍 －100 萬人民幣

胡歌 －100 萬人民幣

易烊千璽 －100 萬人民幣

林俊傑 －100 萬人民幣

華晨宇 －100 萬人民幣

譚松韻 －100 萬人民幣

王源 －100 萬人民幣

吳磊 －100 萬人民幣

楊紫 －100 萬人民幣

張靚穎 －100 萬人民幣

張藝興 －100 萬人民幣

周深 －100 萬人民幣

即將來港演出的周深捐出100萬。（微博@周深工作室）

李榮浩、楊丞琳夫婦 －100 萬人民幣

杰哥、謝娜夫婦 －100 萬人民幣

趙露思 －100 萬人民幣

劉宇寧 －100 萬人民幣

楊洋 －100 萬人民幣

成毅 －100 萬人民幣

陳楚生 －100 萬人民幣

李宇春 －100 萬人民幣

檀健次 －100 萬人民幣

范冰冰 －100 萬人民幣

侯明昊 －100 萬人民幣

白敬亭 －100 萬人民幣

李現 －100 萬人民幣

劉雨昕 －100 萬人民幣

曾舜晞 －100 萬人民幣

馬伊琍 －100 萬人民幣

張碧晨 －100 萬人民幣

馬麗 －100 萬人民幣

宋佳 －100 萬人民幣

易夢玲 －100 萬人民幣

陳赫 －100 萬人民幣

胡彥斌 －100 萬人民幣

趙又廷、高圓圓夫婦 －100 萬人民幣

SUPER JUNIOR －100 萬人民幣

(G)I-DLE －100 萬人民幣

香港演藝人協會 －100 萬港幣

SM娛樂 (旗下包括aespa, RIIZE等) －100 萬港幣

YG娛樂 (韓國娛樂公司) －100 萬港幣

張柏芝 －100 萬港幣

張柏芝 －100 萬港幣。（《水舞間》官方圖片）

陳小春、應采兒夫婦 －100 萬港幣

張繼聰、謝安琪夫婦－100 萬港幣

張智霖 、袁詠儀夫婦－100 萬港幣

甄子丹 －100 萬港幣

王嘉爾 －100 萬港幣

盧瀚霆 (MIRROR成員) －100 萬港幣

姜濤 －100 萬港幣

蔡卓妍 －100 萬港幣

容祖兒 －100 萬港幣

何超蓮 －100 萬港幣

鄧紫棋 －100 萬港幣

楊穎 －100 萬港幣

權志龍 －100 萬港幣

蔡徐坤 －100 萬港幣

佘詩曼 －100 萬港幣

汪蘇瀧 －100 萬港幣

楊秀惠 －100 萬港幣

Galaxy Corporation (權志龍所屬公司) －100 萬港幣

林盛斌 －90 萬港幣

吳宣儀 －60 萬人民幣

宋茜 －60 萬人民幣

李蘭迪 －60 萬人民幣

周柏豪先生、種星堂娛樂有限公司、寰輝中國娛樂有限公司 －60 萬港幣

韓庚、盧靖姍夫婦 －50 萬人民幣

單依純 －50 萬人民幣

許凱 －50 萬人民幣

孟子義 －50 萬人民幣

李昀銳 －50 萬人民幣

梓涵 －50 萬人民幣

李雪琴 －50 萬人民幣

李一桐 －50 萬人民幣

黃子弘凡 －50 萬人民幣

章若楠 －50 萬人民幣

NCT WISH －50 萬人民幣

王祖藍、李亞男夫婦－50 萬港幣

鄧麗欣－50 萬港幣

葉童 －50 萬港幣

趙雅芝 －50 萬港幣

aespa －50 萬港幣

顏人中 －30 萬人民幣

祝緒丹 －30 萬人民幣

胡兵 －30 萬人民幣

MFM INTERNATIONAL (周深香港站主辦方) －30 萬港幣

吳千語 －30 萬港幣

胡杏兒 －30 萬港幣

吳昕 －25 萬人民幣

RIIZE －25 萬港幣

WayV －25 萬港幣

林志玲 －20 萬人民幣

周雨彤 －20 萬人民幣

高海寧 －20 萬港幣

文詠珊 －20 萬港幣

希林娜依·高 －10萬人民幣

Gin Lee (李幸倪) －捐出明年2月兩場演唱會的全數收益

柳應廷 (MIRROR成員) －捐出演唱會部分收益

