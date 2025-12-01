大埔宏福苑｜演藝界迅速響應捐款 逾80藝人、團體已捐超過1億
2025 年 11 月 26 日下午，香港新界大埔區宏福苑突發五級火災，釀成重大傷亡的慘痛後果。火災發生後，香港特區政府迅速統籌各方力量，全力投入滅火攻堅、受困人員搜救、傷者醫療救治及受災民眾善後安撫等各項工作。
危難時刻，演藝業迅速響應、攜手聯動，匯聚守望相助的溫暖力量。
眾多企業與藝人踴躍伸出援手，以捐款等方式支援救援行動，為受災居民渡過難關提供堅實支撐。
截止12月1日下午4時，捐款數字已超過1億。
英皇娛樂－2000 萬港幣
韓紅基金會－1000 萬人民幣
謝霆鋒、美高梅、鋒味控股－500 萬港幣
黃曉明聯合佟麗婭、許凱、萬茜、丁禹兮、張涵、龔俊－350 萬人民幣
向華強夫婦聯同李連杰－300 萬港幣
楊千嬅及團隊－200 萬港幣，並捐出首場演唱會收益
相信音樂（五月天經紀公司）－220 萬港幣
JYP娛樂 (韓國娛樂公司) －200 萬港幣
梁朝偉、劉嘉玲夫婦 －200 萬港幣
肖戰 －100 萬人民幣
朱一龍 －100 萬人民幣
胡歌 －100 萬人民幣
易烊千璽 －100 萬人民幣
林俊傑 －100 萬人民幣
華晨宇 －100 萬人民幣
譚松韻 －100 萬人民幣
王源 －100 萬人民幣
吳磊 －100 萬人民幣
楊紫 －100 萬人民幣
張靚穎 －100 萬人民幣
張藝興 －100 萬人民幣
周深 －100 萬人民幣
李榮浩、楊丞琳夫婦 －100 萬人民幣
杰哥、謝娜夫婦 －100 萬人民幣
趙露思 －100 萬人民幣
劉宇寧 －100 萬人民幣
楊洋 －100 萬人民幣
成毅 －100 萬人民幣
陳楚生 －100 萬人民幣
李宇春 －100 萬人民幣
檀健次 －100 萬人民幣
范冰冰 －100 萬人民幣
侯明昊 －100 萬人民幣
白敬亭 －100 萬人民幣
李現 －100 萬人民幣
劉雨昕 －100 萬人民幣
曾舜晞 －100 萬人民幣
馬伊琍 －100 萬人民幣
張碧晨 －100 萬人民幣
馬麗 －100 萬人民幣
宋佳 －100 萬人民幣
易夢玲 －100 萬人民幣
陳赫 －100 萬人民幣
胡彥斌 －100 萬人民幣
趙又廷、高圓圓夫婦 －100 萬人民幣
SUPER JUNIOR －100 萬人民幣
(G)I-DLE －100 萬人民幣
香港演藝人協會 －100 萬港幣
SM娛樂 (旗下包括aespa, RIIZE等) －100 萬港幣
YG娛樂 (韓國娛樂公司) －100 萬港幣
張柏芝 －100 萬港幣
陳小春、應采兒夫婦 －100 萬港幣
張繼聰、謝安琪夫婦－100 萬港幣
張智霖 、袁詠儀夫婦－100 萬港幣
甄子丹 －100 萬港幣
王嘉爾 －100 萬港幣
盧瀚霆 (MIRROR成員) －100 萬港幣
姜濤 －100 萬港幣
蔡卓妍 －100 萬港幣
容祖兒 －100 萬港幣
何超蓮 －100 萬港幣
鄧紫棋 －100 萬港幣
楊穎 －100 萬港幣
權志龍 －100 萬港幣
蔡徐坤 －100 萬港幣
佘詩曼 －100 萬港幣
汪蘇瀧 －100 萬港幣
楊秀惠 －100 萬港幣
Galaxy Corporation (權志龍所屬公司) －100 萬港幣
林盛斌 －90 萬港幣
吳宣儀 －60 萬人民幣
宋茜 －60 萬人民幣
李蘭迪 －60 萬人民幣
周柏豪先生、種星堂娛樂有限公司、寰輝中國娛樂有限公司 －60 萬港幣
韓庚、盧靖姍夫婦 －50 萬人民幣
單依純 －50 萬人民幣
許凱 －50 萬人民幣
孟子義 －50 萬人民幣
李昀銳 －50 萬人民幣
梓涵 －50 萬人民幣
李雪琴 －50 萬人民幣
李一桐 －50 萬人民幣
黃子弘凡 －50 萬人民幣
章若楠 －50 萬人民幣
NCT WISH －50 萬人民幣
王祖藍、李亞男夫婦－50 萬港幣
鄧麗欣－50 萬港幣
葉童 －50 萬港幣
趙雅芝 －50 萬港幣
aespa －50 萬港幣
顏人中 －30 萬人民幣
祝緒丹 －30 萬人民幣
胡兵 －30 萬人民幣
MFM INTERNATIONAL (周深香港站主辦方) －30 萬港幣
吳千語 －30 萬港幣
胡杏兒 －30 萬港幣
吳昕 －25 萬人民幣
RIIZE －25 萬港幣
WayV －25 萬港幣
林志玲 －20 萬人民幣
周雨彤 －20 萬人民幣
高海寧 －20 萬港幣
文詠珊 －20 萬港幣
希林娜依·高 －10萬人民幣
Gin Lee (李幸倪) －捐出明年2月兩場演唱會的全數收益
柳應廷 (MIRROR成員) －捐出演唱會部分收益