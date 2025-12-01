《中4》評審谷婭溦捉咬字欠說服力？曾被佘詩曼勸：講好廣東話先

TVB歌唱選秀節目《中年好聲音4》近日熱播中，而「TVB劇集歌女王」谷婭溦也加入成為今屆常駐評審，不過有網民就質疑她未夠班做評審，指她點評參賽者「咬字要清晰」有欠說服力。

谷婭溦（左二）在《中年好聲音4》中，正式成為常駐評審。（IG@viviankoomei）

谷婭溦成為《中年好聲音4》常駐評審，不過有網民就質疑她未夠班，更批她點評參賽者「咬字要清晰」有欠說服力。（TVB）

谷婭溦來自湖南，本身以普通話為母語，雖然來港多年來積極練習，粵語水平已有顯著提升，更推出了多首廣東話歌曲，但口音仍為網民詬病。近日她有份在熱播劇《新聞女王2》飾演實習記者，除了因講廣東話有口音令網民指聽得辛苦外，在活動上她向佘詩曼請教如何做一位好主播時，佘詩曼都不禁教路：「你要講好啲廣東話先。」不過相信阿佘只是講笑及呼應劇情。

谷婭溦有份在熱播劇《新聞女王2》飾演實習記者小天。（IG@viviankoomei）

劇集中，張家妍（李施嬅飾）叫小天（谷婭溦飾）練讀報紙廣東話，她在現實中都有練。（IG@viviankoomei）

在活動上，谷婭溦向佘詩曼請教如何做一位好主播時，佘詩曼都不禁講笑教路：「你要講好啲廣東話先。」（IG@viviankoomei）

然而，在《中年好聲音4》中，她卻不時提醒選手要注意咬字，引起部分觀眾討論，認為其點評缺乏說服力，留言：「叫參賽者咬字要清晰，你自己連個「咬」字都未講得清，有乜說服力？」、「自己咬字都唔清就走去批評人哋嘅咬字。」、「唔睇字幕真係唔知groupmate（谷婭溦）噏乜」

部分觀眾認為谷婭溦點評缺乏說服力，留言：「叫參賽者咬字要清晰，你自己連個「咬」字都未講得清，有乜說服力？」、「自己咬字都唔清就走去批評人哋嘅咬字。」（Threads）

不過撇開咬字問題，谷婭溦的音樂背景確實毋庸置疑，她畢業於武漢音樂學院，更曾入讀著名的美國波士頓音樂學院，主修聲樂表演，絕對是位有實力的音樂高材生。此外，她於2015年以踢館身份參加《超級巨聲4》奪得亞軍，音樂造詣備受肯定。

