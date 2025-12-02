宏福苑火災｜張致恒搬物資去簡易公屋　重達120kg行樓梯好捱得

大埔宏福苑發生五級大火慘劇，造成重大傷亡，讓全城哀慟。不少市民連日來捐贈物資，更自發組成義工隊到場支援，當中亦有不少藝人落場幫手，而曾屢陷財困的張致恒（Steven）數月前轉職搬運，在今次大火中，他亦有出一分力，跟同事們一起將物資搬去簡易公屋。日前張致恒在IG限時動態分享搬貨的照片，並寫道：「入行以嚟最重嗰部。今日再搬多40隻雪櫃仔去簡易公屋。」相中所見，張致恒行樓梯搬貨，該貨品更重達120kg！

張致恒在8月轉職搬運工人，曾被影到在黑雨搬雪櫃上唐樓，淋到變落湯雞。（網上圖片）

張致恒在物流公司做搬運工人，幫李嘉誠旗下的大型電器舖送貨，日曬雨淋好捱得。（IG截圖）

重達120kg！（IG截圖）

幫手送物資去簡易公屋。（IG截圖）

今年8月有周刊影到張致恒冒着黑雨當街搬雪櫃上唐樓，原來他找到新工作，在物流公司做搬運工人，幫李嘉誠旗下的大型電器舖送貨，日曬雨淋好捱得。而大火悲劇發生後，張致恒與同事在工餘時間幫災民搬物資，他透露這幾天很心痛、睡得很差，發文謂：「頭先收工就同公司上下嘅同事一齊將物資送到去簡易公屋，盡我哋嘅能力做我哋要做嘅嘢，希望大家唔好睇少自己嘅能力。雖然可能有啲人去唔到前線幫手，但係其實仲有好多嘢可以做到，千祈唔好睇少自己嘅能力，全香港嘅朋友們加油！」

大火悲劇發生後，張致恒與同事在工餘時間幫災民搬物資，他透露這幾天很心痛、睡得很差，發文謂：「頭先收工就同公司上下嘅同事一齊將物資送到去簡易公屋。」（Threads@stevencheung）

張致恒一袋二袋幫手搬。（Threads@stevencheung）

張致恒表示：「雖然可能有啲人去唔到前線幫手，但係其實仲有好多嘢可以做到，千祈唔好睇少自己嘅能力，全香港嘅朋友們加油！」（Threads@stevencheung）

網民都被張致恒改過自新而受打動，留言替他打氣，就連前女友莊韻澄都有留言：「🙏🏻🙏🏻🙏🏻」（Threads@stevencheung）

之後張致恒再發文表示：「要多謝泓碧、雲海、星連海嘅有心人士，佢哋捐咗好多物資，希望可以幫助到大家。仲要多謝我老細俊偉物流，當我同佢講有好多物資要運畀大家嘅時候，佢二話不說就調動兩部5.5出嚟。」網民都紛紛留言大讚，為他打氣：「加油，見到你宜家咁努力！希望你愈來愈好」、「做得好，欣賞你」、「之前人哋幫你，宜家你幫返人❤️多謝你啊」。

助送物資。（影片截圖）

出一分力。（影片截圖）

幫手搬物資。（影片截圖）