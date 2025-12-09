73歲前TVB老戲骨泡冷水一臉游刃有餘　熄機後震住講：我好文弱

73歲駱應鈞身體依然極健壯！於1975年投考TVB第5期藝訓班的駱應鈞，截至2011年服務TVB 30多年，演山過數以百計劇集角色，特別是《射鵰英雄傳》中的黃藥師更為經典。離巢後他轉往內地發展，近年亦演出《白日青春》、《一級指控》等劇，同樣是寶刀未老！



駱應鈞於1975年已加入無綫，於2011年完約離巢。（資料圖片）

駱應鈞是圈中老戲骨。（截圖）

駱應鈞曾飾演多個經典角色。（YT截圖）

日前他在小紅書平台上分享拍攝港產電影《內幕》的花絮。在這套由麥兆輝執導並編劇，郭富城、任達華、吳鎮宇及方中信領銜主演的電影中，他飾演江湖大佬「賈元坤」。其中一幕之中，「下屬」陳國邦需要向他匯報狀況。當時駱應鈞浸泡在冷水中，見到站在池邊高處的陳國邦後，就招手，說了一句：「下來和我說！」盡顯霸氣！

駱應鈞勁有霸氣。（小紅書 截圖）

cut機後，有工作人員問：「需不需要幫你拿個毛氈？」駱應鈞回答：「不用啦。」工作人員還補了一句：「我看你一直在抖，哈哈。」駱應鈞續說：「我真是，突然覺得自己好文弱。」不過就短片上看，駱應鈞在鏡頭仍顯得十分從容，游刃有餘，不禁要說一句：「老戲骨果然是老戲骨！」

有網民也讚嘆他的專業，寫道：「TVB的老戲骨真的讓人無法言喻的好，個個都是各自的格的天花板級別」、「太厲害了！」、「演得太好了，嚇死我了」、「不得不說，TVB每個演員都很抗打」，還有網民寫道：「什麼，黃藥師說自己文弱？」

陳國邦。（小紅書 截圖）

下一秒，工作人員話見到佢個身係咁震，即時「破功」。（小紅書 截圖）

