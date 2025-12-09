郭嘉駿193揸跑車撞倒路人患創傷後遺　事業陷低潮：以後唔咁招搖

組合ERROR成員郭嘉駿（193）日前到新城廣播接受葉文輝（啤梨）主持的《梨事會》錄音訪問，193去年8月駕駛紅色法拉利撞倒過路婦，商討後女事主自行離開，卻引發不少輿論風波，193在訪問中透露事件發生後事業陷入低潮，更驚爆自己出現創傷後壓力症候群（PTSD）症狀。

郭嘉駿參加《全民造星》，唔經唔覺入行7年，今年35歲。

193身高經常成焦點，與啤梨合照相映成趣。

去年8月，193倒車中的法拉利，左邊車尾撞倒過路婦。（網上影片截圖）

女事主被撞到倒地。（網上影片截圖）

涉事司機為男子組合「ERROR」成員郭嘉駿（193），他其後落車與女事主商討。（網上影片截圖）

郭嘉駿（193）事後在ig限時動態交代事件。（IG@deniskwok193）

現年35歲的193直言購買跑車是為了實現童年夢想，並強調這是靠自己努力賺取的成果：「我自從返到香港出嚟做嘢之後，冇問過屋企攞一分一毫，我覺得自己好努力得到呢啲嘢，實現自己夢想覺得好好。所以我真係好想喺呢個年齡用我嘅錢去買一架車，如果我等到50、60歲先買，已經唔係嗰個感覺，我年輕時擁有過，我對得住自己。」

事件發生後，193痛定思痛，將跑車賣掉，「我擁有過就已經好叻，但以後唔好咁招搖，招搖一次就夠。」可是，情緒仍受到衝擊，事業亦陷入低潮：「係有啲驚，有PTSD（創傷後壓力症候群），覺得好sad，好似全世界都喺到講，我覺得自己錯咗，但你改變唔到，只能夠認錯，每日都匿喺屋企，工作又取消晒，最重要係嗰種無力感，真係發生咗，你認一百次錯都改變唔到。」

193表示撞車事件後已賣車，以後唔敢咁招搖。（IG@deniskwok193）

後來他親自填詞寫了一首歌《Keep Walking》作自我療癒，「我發覺我聽番自己嘅詞，個人都正面咗，有時會有人DM我，話我首歌啲歌詞鼓勵到佢，幫到人我覺得無憾。」

193在訪問中主動提及，從小是新城廣播的忠實聽眾，童年時期經常於深夜躲在被窩偷聽啤梨主持的《卡拉O！BABE》，他憶述：「媽咪叫我瞓覺，我就喺床上偷偷哋聽。」他坦言當時已幻想終有一天都要打來點唱，但因性格害羞而未有實行。

193與妹妹。（IG@deniskwok193）

對於入行初衷，193表示：「純粹覺得主持賺到錢……我覺得我有個外形，高高大大，我又會講英文，廣東話都OK，做一個正常嘅MC好似好合情合理。」未料參加《全民造星》後，人生走向完全不同。

今年是ERROR成軍七週年，193回應關於團隊關係的提問時坦言：「當然有爭執，尤其係初出道，大家四個唔同嘅個體，突然間要困埋一齊，係會有好大嘅分歧，所以初時成日嗌交。」但經過多年磨合，現在反而想見一輩子，「大家都知道你底線係咩，會互相遷就，好似情侶咁。」

193事業曾陷入低潮。（IG@deniskwok193）