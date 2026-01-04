萬千星輝2025｜黃宗澤奪大灣區視帝　入行26年曾被鬧戲屎阻收工

《萬千星輝頒獎典禮2025》「大灣區最喜愛 TVB 男主角」結果出爐，由黃宗澤憑《新聞女王2》「古肇華」一角奪得，繼《萬千星輝頒獎典禮2023》奪得大灣區最喜愛TVB男主角再勇奪一次。

黃宗澤在《新聞女王2》賤到出汁，大獲好評。(影片截圖)

黃宗澤入行26年，中六拍攝「陽光檸檬茶」廣告為人注目，1999年加入TVB，初期在綜藝節目演出，也跑過龍套。後來黃宗澤憑TVB劇集《衝上雲霄》中「謝立豪」一角成功入屋，開始備受公司力捧。黃宗澤多年來在TVB拍過不少經典劇集，包括《我師傅係黃飛鴻》、《我的野蠻奶奶》、《天幕下的戀人》、《最美麗的第七天》、《溏心風暴之家好月圓》、《珠光寶氣》、《潛行狙擊》；效力TVB期間更正式加入歌手行列，涉獵影壇，成為歌影視三棲藝人。

黃宗澤當年18歲被星探發掘去拍檸檬茶廣告。（IG@boscomine）

黃宗澤其實個樣冇乜點變。（廣告截圖）

不過黃宗澤的演藝路也不是一帆風順，曾在拍攝《英雄、刀、少年》時，被武術指導大罵，指他遲鈍得「成碌木咁」，小小動作也做不好，更阻人收工。幸好他沒有放棄，之後在TVB也遇過幾個好前輩，例如劉家勇和姜大衛（John哥）、「松哥」劉松仁等等，黃宗澤在他們身上吸收了不少演戲養份，成就了今天的他。

黃宗澤曾在拍攝《英雄、刀、少年》時，被武術指導大罵。（《英雄、刀、少年》截圖）

黃宗澤從劉松仁身上獲益良多，令他開竅。（《摘星之旅》截圖）

回望在TVB打拼的日子，黃宗澤曾在接受《香港01》專訪時，坦言的確很辛苦，對於連續十幾天沒得睡，他認為每天只睡得一、兩個小時更難頂，回家洗完澡躺在床上半小時或一個小時又要起來，這情況是持續了十幾年，笑言還練到可以邊開車邊化妝，黃宗澤回憶道：「我真的試過辛苦到哭，記得有次開車回公司時已感覺暈乎乎，於是我打電話給PA說讓我休息一小時，PA真的準時一小時後打給我，問我行不行，多沒人性！我還記得在走廊時，有服裝同事跟我迎面走過來，當時我看到對方已經是一個半人。然後我去到化妝間，突然很暈，直接按著鏡子問自己：『我為什麼要這麼辛苦？』然後哭了出來。當時阿佘（佘詩曼）經過都嚇一跳，說我是不是神經病，快回家休息。但我暈到想走都走不到，直接去休息室睡了三個小時，然後覺得身體狀況又可以便繼續拍攝，我都不知道自己當時哪來的毅力，但這密集式工作又能激發你潛能。」

黃宗澤自爆曾辛苦到按著化妝間的鏡子問自己「我為什麼要這麼辛苦？」然後哭了出來。（陳順禎攝）

雖然黃宗澤多年來拍過多部口碑收視俱佳的劇集，卻始終與視帝寶座擦身而過。2017年，黃宗澤不與TVB續約，結束18年賓主關係，並加盟邵氏兄弟轉攻北上發展，Job接Job人氣高企，更獲封「內地視帝」，在《萬千星輝頒獎典禮2023》更奪得大灣區最喜愛TVB男主角，終獲得肯定！