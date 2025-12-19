「10頭身」港姐過大禮即將出嫁　曾被爆拜金當前度「人肉提款機」

2019年落選港姐楊詠彤（Katy）擁有甜美樣貌及178cm的高䠷身形，憑「10頭身」驚人比例而備受關注，一對長腿更相當吸睛。不過楊詠彤最後大熱倒灶，10強止步，其後回歸模特兒工作兼任KOL，不時在IG分享靚相，今年年初宣布男友求婚成功，日前舉行過大禮儀式，她寫道：「禮成🧧過大禮個陣已經眼濕濕🥹感謝家人兄弟姊妹們過黎幫忙，仲有唔夠一個月就到Big Day，開始緊張! 大家準備收我地既喜帖了哈哈❤️‍🔥」相中所見，一對準新人穿上喜慶紅衣，在大禮前甜蜜合照，客廳擺滿各式聘禮，包括金器、參茸海味、時令生果籃及禮餅等，當中三層金豬牌及「流星錘」龍鳳鈪更是分量十足！

2019年落選港姐楊詠彤（Katy）。（資料圖片）

小蠻腰！（IG@katy.wt）

今年年初宣布男友求婚成功。（IG@katy.wt）

一起睇騷。（IG@katy.wt）

過大禮。（IG@katy.wt）

即將出嫁。（IG@katy.wt）

楊詠彤曾是「城大校花」，擁有42吋長腿的她參選港姐前擔任模特兒，與2018年港姐冠軍陳曉華份屬好友。不過楊詠彤在港姐比賽結束後就被爆負面新聞，有指她原本有一位有米男友Vincent，楊詠彤要求男方定期買名牌作禮物、幫手找卡數，當對方是「人肉提款機」，但在選港姐前與Vincent分手，事後她就否認傳聞：「其實呢啲全部係失實嘅報道，自己都有睇到呢啲新聞，其實我哋當時喺埋一齊，的確係AA制，我哋係財政獨立，唔存在任何拜金嘅謠言。」對於被指是拜金女，曾在馬會兼職做Racing Angel負責舉牌，以認識更多有錢人，楊詠彤就澄清：「其實並唔係咁樣嘅，因為嗰陣時我未選（港姐）之前，我係做Model㗎嘛，咁我自己都有喺馬會度兼職做Racing Specialist嘅，咁嗰個時間我係主要畀我自己嘅心水畀啲客戶，接觸嘅客戶都係比較高級少少係真嘅，但係我就唔會話係為咗去識有錢人而係點樣囉。」

楊詠彤與2018年港姐冠軍陳曉華份屬好友。（IG@katy.wt）

長腿！（IG@katy.wt）

Fit！（IG@katy.wt）

Model身形！（IG@katy.wt）

不過楊詠彤之後又捲入出軌風波，2020年ViuTV節目《調教你男友》一集以「前度」為主題，曾參加《全民造星》的YouTuber阿餅自爆曾被前女友出軌背叛，說到激動時更不禁當眾落淚，阿餅透露於3年半前，其前女友坦言想要更好的，於是向他提出分手，但對方在一個月後已另結新歡，阿餅直指在兩人仍未分手時就已經有第三者，令他十分憤怒，甚至在節目中爆粗。節目播出後，楊詠彤在IG限時動態發文大數舊愛不是：「當年係邊個冇交帶玩失蹤無心戀愛而分手，感情從來係雙方的責任，冇反省相處方式就直接賴落對方…都過咗3年半仲要拎出嚟消費，成長吧！如果喊一喊可以做聖人，我諗我已經成仙了！」、「先提分手不可恥，自甘墮落才夠可恥。」惹來外界猜測她所指的就是阿餅。

阿餅喊住自爆被前度派綠帽。（節目截圖）

Model身形。（IG@katy.wt）

身形高䠷。（IG@katy.wt）

