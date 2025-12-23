李龍基被指背王青霞秘冧龍婷　飯局頭貼頭密斟更輕攬對方雙肩

李龍基與未婚妻王青霞（Chris）的戀愛故事，比連載電視劇更峰迴路轉，二人拍拖以來受盡輿論，至王青霞被判入獄後，基哥多次淚灑人前，表示一定會等女方出獄及馬上迎娶。今年7月基哥好不容易等到王青霞出獄，但女方卻從此「深潛」，雖然基哥對外宣稱與未婚妻情比金堅，但近日有傳媒卻指李龍基與「阿伯殺手」龍婷過從甚密。

基哥帶住60支玫瑰花接王青霞出獄，寓意「分分秒秒都愛你」。（資料圖片/葉志明攝）

李龍基否認與女友失聯，斥YouTuber老作天馬行空，離晒大譜，他更透露：「我去咗美國、加拿大，登台，共演出5場！我出國前仲送咗Chris番佛山，她父母的家！何來失聯？」（資料圖片）

李龍基指Chris希望低調及盡快被淡忘，所以不欲透露婚事消息，但就強調：「我哋現在很好。」

李龍基否認情變 與王青霞低調處理感情事

王青霞無論是入獄前後，都是不少網台的狙擊目標，近日網上流傳她根本尚未離婚，且育有一名18歲兒子，見慣大場面的基哥一於少理，日前回應傳媒時表現得相當淡定，更風騷地以「老婆」稱呼王青霞，強調兩人真心相愛，只是現階段想低調處理感情事，將所有負面傳聞歸類為「創作故事」，叫香港人不要受靠點擊為生的網紅誤導。

網上流傳王青霞根本尚未離婚，且育有一名18歲兒子，基哥回應傳媒時表現淡定，風騷地以「老婆」稱呼王青霞，強調兩人真心相愛，只是現階段想低調處理感情事，將所有負面傳聞歸類為「創作故事」，叫香港人不要受靠點擊為生的網紅誤導。（資料圖片）

李龍基被爆飯局與龍婷互動親暱 傳秘冧女方

基哥更直言與未婚妻有「生B計劃」，一切隨緣，透露王青霞「失蹤」是因為忙著打理父親龐大的家族事業，自己都等佢養。不過，根據《東周刊》報道指，基哥日前出席一個宴會時，原本獨自一人顯得有點納悶，但當見到年輕他31歲、《中年好聲音》的龍婷到場後，就即時孔雀開屏生猛晒！報道指基哥見到龍婷即主動上前熱情招呼，旁若無人地密密斟，龍婷更不避嫌地與基哥分享手機內容，頭貼頭極之親暱。傾到興起時，基哥更情不自禁地伸手攬著女方雙肩，逗得龍婷眉開眼笑，關係非一般熟稔。《01娛樂》就報道向李龍基查詢，但至截稿前未獲回覆。

有周刊報道指，李龍基在飯局上原本納悶，見《中年好聲音》的龍婷到場後，就即時生猛晒，旁若無人地密密斟，更頭貼頭睇電話。傾到興起時，基哥更情不自禁地伸手攬著女方雙肩，逗得龍婷眉開眼笑，關係非一般熟稔。（資料圖片）

龍婷年紀雖然比王青霞稍大，不過一向與年長男士有緣，曾被踢爆與已婚演唱會製作人丘亞葵車廂激吻，更在停車場打男方Pat Pat。事後，丘亞葵急忙否認，指自己與龍婷清清白白，「拍Pat Pat」只是攝影角度問題，而「激咀」更只是「Hello Kiss」，成為一時佳話。

龍婷一向是「阿伯殺手」。（IG@staceylongting）