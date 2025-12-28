何晶晶24年前揮低鄭俊弘贏《新秀》冠軍　嫁人生仔再戰《中年4》

《中年好聲音 4》今(28 日)晚播出的第六集繼續是香港賽區的進程，並將再誕生 3 名 5 燈選手，換言之香港賽區暫時共出爐了六位五燈選手。今集焦點相當多，除了有大量唱得之人、還有感人勵志參賽者小故事；周國豐、張佳添連環爆金句，以及海兒投入表情包及黑絲美腿。

今晚將再誕生3名5燈選手，換言之香港賽區暫時共出爐了六位五燈選手。

海兒投入表情包及黑絲美腿。

今集另一特別之處，是 42 歲家庭主婦何晶晶，演唱歌曲是《女神》！原來晶晶在 2001年《全球華人新秀歌唱大賽》香港區選拔賽，當年還有歐倩怡，最後成功擊敗了鄭俊弘贏得「金咪大獎」(冠軍)，及後因種種原因轉戰配音，直至數年前再轉做全職媽咪。晶晶透露是在兩名囝囝的鼓勵下決定參賽，並忍淚感嘆踏足今次舞台感覺「既熟悉又陌生」。晶晶今次重返歌唱舞台表現依然出色，更因一吓順滑動聽的高音，吸引了張佳添、谷婭溦及海兒同時撳燈。張佳添:「你嘅感情係幫到你嘅，令我覺得你唱歌好有內心嘅思想、好有感覺。同埋佢一升 key,我哋大家就嚟啦一齊撳燈，因為你帶動到我哋。」周國豐:「你好懂得聲音運用，你好入咪，你把聲令人聽得好舒服。」

何晶晶在 2001 年《全球華人新秀歌唱大賽》香港區選拔賽中擊敗了鄭俊弘贏得「金咪大獎」(冠軍)，表現令人期待。

何晶晶唱《女神》。

何晶晶已做全職媽咪，囝囝鼓勵下參賽。

唔經唔覺已經係24年前參加過歌唱比賽。

何晶晶因為一個高音，令到三位評審同時撳燈。

何晶晶當年樣子青澀稚氣，唱梅艷芳《風的季節》。

鄭俊弘同許志安隔空唱《霧之戀》。

何晶晶同鄭俊弘成為最後兩強，爭「金咪大獎」。

當年仲有歐倩怡。

陳穎詩爆喊談「周國豐心理陰影」

本集另一焦點參賽者，是竟然有參賽者公然找周國豐「算帳」!演唱《I Will always love you》的 36 歲陳穎詩，憑藉巨肺及靚聲折服評審們，張佳添更聽到拍晒手兼舉高手。陳穎詩分享唱後感時，笑言自己對該首歌曲有陰影，並將矛頭直指周國豐:「我個陰影就係周國豐！」車婉婉聞言即幫拖鬧埋周國豐一份：「你以前作孽太深喇應該！」陳穎詩續說：「我二十幾年冇參加歌唱比賽，跟住我今年玩嘅第一個歌唱比賽，就係周國豐老師做批判，當時我都係唱呢隻歌，當時周國豐老師同我講話揀錯歌。」陳穎詩說時，依然忍不住喊到要抹眼淚，證明心理陰影面積確實很大，她更坦言：「我已經諗緊周國豐老師唔會撳燈。」

齋睇相都 Feel 到陳穎詩幾夠中氣。

（電視截圖）

車婉婉寸周國豐「作孽太深」

由於周國豐出名是「手緊王」，陳穎詩說畢自己的「陰影小故事」後，肥媽即挺身力撐穎詩：「呢首歌係難度歌，但 doesn't mean 唔啱你唱咯！周國豐老師唔畀燈好出奇咩，你問吓啲觀眾。」張佳添亦加入「吐槽」周國豐：「首先我要為你唔聽周國豐嘅說話，偏偏要揀呢首歌喺呢個台上再唱一次而鼓掌」、「我哋《中4》嘅一個主題，就係眼前一亮，你做到！」而備受千夫所指的周國豐，除連環露出「慚愧」、「尷尬」及「以笑遮醜」等搞笑表情，並會再次「勇敢」評價陳穎詩表現！

（電視截圖）

當陳穎詩一公開話周國豐係佢陰影時,全場即刻起哄,周國豐個樣勁爆笑。

