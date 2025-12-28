小儀老公係金剛？　拖手騷婚戒照成證據　網民提五點關鍵引熱討

前商台DJ，55歲的小儀（阮小儀）日前在個人社交平台上貼出一張與另一半牽手的照片，大方曬婚戒亦意味住小儀她踏入人生新階段。不過老公身分仍然是一個謎。有網民留意到，曾與小儀拍檔多次的金剛亦有相中同款的G-Shock手錶，更猜測小儀老公的真身就是金剛！

如果小儀真係同金剛結婚，相信都係美事一件。（Threads截圖）

多年前小儀和金剛曾在《Sunday好戲王》以情侶網示人。（資料圖片）

小儀曾公開嫌棄金剛

多年前小儀和金剛曾在《Sunday好戲王》以情侶檔示人。當然，當時小儀極力否認之餘，也笑言嫌棄金剛。金剛回應：「可能最近沒新聞吧，不過人帥才會多新聞。」小儀則說：「根本就沒可能吧！為什麼是我追他呢？我過往的男友沒一個是金剛這類型的。」二人極力否認緋聞，小儀透露彭于晏才是心儀對象。

小儀公開另一半。（ig圖片）

金剛都有同一款手錶。（網上圖片）

網民提五點關鍵

當然，有網民搶着恭喜小儀與金剛這對「美女與野獸」組合修成正果的同時，也有不少人提出問題。其一，同款G-Shock實屬「通街都係」，尤其是在70後，80後一代更多，單憑一隻錶就認定是不成立的。其二，也有人表示，單看手指的形狀，兩者就十分有出入。其三，相中的男士手毛較少，而金剛則手毛多。其四，有網民留意到小儀的最近一則YouTube片出現一把男人聲，明顯不是金剛「半咸淡」的廣東話。其五，有網民亦留言指自己曾撞見小儀與男友拍拖行街，這名男士亦肯定不是金剛。

相信小儀的丈夫是金剛，實屬笑話一則。

網民指金剛比較多毛，手指形狀也和相中的小儀丈夫的手不一樣。（Threads截圖）

多方證供顯示小儀另一半不是金剛。（Threads截圖）