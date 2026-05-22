粵劇團隊「青靈宵」圓滿上演　阮兆輝南鳳為年輕團隊注入寶貴養份

由粵劇年輕編演團隊「青靈宵」主辦的《金蓮X金蓮》已於日前一連兩晚在葵青劇院演藝廳圓滿上演。上半場為古老戲《武松》選段，下半場為新編中篇劇《我們不是武大與金蓮》，以古今對照顛覆武大郎與潘金蓮的固有印象，獲業界與觀眾高度評價。

5月19日儀式。（官方提供圖片）

粵劇年輕編演團隊「青靈宵」圓滿上演

《我們不是武大與金蓮》由謝曉瑩、吳立熙、郭啟輝、周洛童聯合編劇，謝曉瑩導演、吳立熙副導演，高潤鴻擔任藝術總監、音樂領導及設計。劇本參考前人考證：武植（大郎）實為進士出身、身材高大的清官，潘金蓮則是知書識墨的賢內助。然而黃堂一念行差造謠中傷，令他們蒙上污名。全劇以「流言傷人、口業之害」為主題，反思當今網絡時代的語言暴力，體現青靈宵「新中有舊、舊不缺新」的理念。

謝幕。（官方提供圖片）

著名花旦南鳳女士出任新編劇的藝術指導，粵劇名伶阮兆輝先生出任古老戲《武松》的藝術顧問，對《打虎》、《獅子樓》等提供規範指導。兩位前輩無私傳承，為年輕團隊注入寶貴養份。

南鳳與謝曉瑩。（官方提供圖片）

首晚演出前，支持單位香港靈宵藝傳有限公司舉行委任儀式：僧徹法師出任榮譽顧問，陳浩輝先生出任發展及對外事務顧問。僧徹法師為寶蓮禪寺第九任方丈、非遺傳承人，兼任香港佛教僧伽聯合會會長、東蓮覺苑苑長等要職。陳浩輝先生將協助靈宵拓展對外聯繫。

嘉賓合照。（官方提供圖片）

兩晚演出吸引眾多嘉賓出席。高志森導演於首晚到場支持；李龍、大王安德尊與謝芷倫則於第二晚現身，為謝曉瑩、譚穎倫、吳立熙、郭啟輝、周洛童、張肇倫、吳國華、鄺紫煌等青年演員打氣。當中，大王安德尊更於當晚儀式中擔任司儀，其教科書級別的控場力與幽默感，令全場氣氛推至高峰，為舞台增添無限光彩。觀眾對新編創意、年輕演員紮實功底及傳統與現代的融合呈現均表讚賞，尤其對「流言傷人」的反思深表觸動。青靈宵表示將繼續傳承經典，並鼓勵年輕創作，為粵劇注入新活力。